He Tingbo, de Huawei: "Es la primera vez que China propone un nuevo principio para la industria de chips". No todos están convencidos

El camino de Huawei estos últimos años ha sido de lo más curioso. Tras ser condenada al ostracismo por Occidente y ser el blanco de la guerra comercial entre la EEUU del primer mandato de Trump y China, ha pasado a ser la empresa que da las gracias a Estados Unidos por cómo los vetos han impulsado la tecnología china. Porque Huawei se ha convertido en uno de los pilares de todas las tecnológicas del país y no se conforman con hacer chips: quieren liderar un nuevo paradigma con una Ley Tau que desafíe a la Ley de Moore.

Pero tras las promesas, hay quien sólo puede ver una cosa: marketing.

La Ley Tau. Mi compañera Laura lo ejemplificaba a la perfección. Si el chip es una ciudad, los transistores son los edificios y los cables las carreteras, la Ley de Moore dice: "haz los edificios más pequeños para meter más en el mismo espacio". Lo que propone Huawei, sin embargo, va en otra dirección: "los edificios ya no pueden ser mucho más pequeños, así que en lugar de eso hagamos que los coches circulen más rápido por las carreteras, y rediseñemos el trazado urbano para que recorran menos distancia".

La apuesta de Huawei es que los coches tarden mucho menos en ir de un edificio a otro, reduciendo los tiempos una barbaridad para que el chip, sin necesidad de trabajar en litografías más pequeñas, sea mucho más rápido. Dentro de esa Ley Tau, Huawei propone la arquitectura LogicFolding, enfocada en acortar el cableado de las rutas críticas para subir la densidad de los transistores.

Pioneros. Y la compañía está tremendamente orgullosa de esto hasta el punto de que He Tingbo, la directora de chips de Huawei, afirma que "es la primera vez que China propone un nuevo principio para la industria global de chips". Porque, hasta ahora, la Ley de Moore era la que se imponía en los saltos de litografía, pero si en lugar de concentrarse en conseguir el complicadísimo objetivo de hacerlo todo más pequeño, las empresas se enfocan en acortar las "rutas", se puede conseguir el objetivo de densidad por otras vías.

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De hecho, Huawei sostiene que, antes de LogicFound, tardaron tres años en pasar de 126 a 155 millones de transistores por mm2. En 2026, y ya con la nueva arquitectura, saltaron directamente a 238 por mm2.

Equivalencia, no paridad. Y si la pregunta es por qué Huawei está empujando esto cuando ya había otra forma viable, la respuesta es que esa forma probada no era tan viable para las empresas chinas. Debido al veto tecnológico, no pueden acceder a las máquinas más sofisticadas de la europea ASML, por lo que no pueden "imprimir" chips en litografías avanzadas tan fácilmente como sí puede hacerlo TSMC, por ejemplo.

Así, han buscado otra vía para alcanzar esa densidad, pero algo importante es los términos. Porque se habla de que Huawei alcanzaría una densidad de transistores "equivalente" a la de los procesos de 1,4 nm, para 2031, y ahí está la clave. Serían "equivalentes" en densidad y no habría una paridad litográfica.

Con la ceja levantada. De la manera que sea, Tingbo está orgullosa del logo y considera que puede beneficiar a todo el ecosistema tecnológico chino, pero hace un llamamiento. La directiva afirma que "siguen existiendo muchas cuestiones abiertas que ninguna organización puede abordar en solitario. La cadena de herramientas, los estándares y los modelos económicos requieren contribuciones de más de uina empresa".

Por su parte, y como vemos en The Register, hay quien no ve en la Ley Tau esa revolución. Si bien ven interesante lo que proponen desde la compañía china, afirman que es más un movimiento híbrido entre realidad y marketing porque "Huawei tenía que ponerse creativa" para superar las limitaciones y "van en la dirección correcta, pero esta densidad se crea vía empaquetado y no por hacer transistores más pequeños". Efectivamente, es lo que ya contábamos, pero apuntan que el resultado no equivaldrá a un verdadero nodo de 1,4 nm de TSMC o Intel en cuestiones como la eficiencia energética y la temperatura.

Futuro. De hecho, como apuntan nuestros compañeros de Xataka Móvil, es en la gestión térmica donde Huawei se está encontrando algunos problemas importantes. Pero buneo, la intención de la compañía es que lo resultante de esta Ley Tau permita clústeres de masivos de IA que se comporten como un solo chip de cara a 2035 y que los próximos chips Kirin para consumo también se beneficien de ello.

Imagen | IBM (editada)

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