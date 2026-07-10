Plan de viernes: partidazo de Wimbledon entre Sinner y Djokovic con el estreno de 'Amarga Navidad' después. Todo en Movistar Plus

Hace tanto calor que es complicado hacer planes fuera de casa a ciertas horas del día. Hoy viernes es uno de esos días que apetece estar fresquito en casa y, para pasar la tarde, hoy tenemos varias opciones interesantes. En clave deporte, hoy se juega uno de los mejores partidos de tenis que se pueden ver en la actualidad: lo puedes ver en Movistar Plus por 9,99 euros al mes. Pero hay más para ver.

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Puedes descargar lo que quieras y verlo sin conexión este verano

Como siempre os decimos, Movistar Plus es una plataforma que no tiene ningún tipo de permanencia. Eso viene genial si, por ejemplo, quieres ver algo concreto o simplemente te apetece echarle un vistazo a su catálogo. Además, la puedes contratar seas del operador que seas y tienes para elegir dos modalidades: el Plan Libre que incluye deporte (que es el que cuesta 9,99 euros al mes) y uno con solo series, películas y documentales por 4,99 euros al mes. Ambos se pueden compartir con un amigo o familiar sin problemas.

Ahora sí, hablemos del plan de hoy. Hoy, viernes de 10 de julio a las 16:30, se juega la semifinal de Wimbledon entre Sinner y Djokovic, dos de los mejores tenistas del circuito. Este partido será la antesala de una final que también emitirá Movistar Plus el próximo domingo 12, así como la final femenina mañana sábado.

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Dejando ahora de lado el deporte, toca hablar un poco de cine. Hoy llega al catálogo de Movistar Plus la última película de Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad'. Esta se suma a otras películas que tiene la plataforma y que se han llevado premios de todo tipo, como es el caso de 'Los Domingos', 'Weapons', 'F1: La película' o 'Una batalla tras otra', entre otras muchas.

Tanto si eliges el plan con deporte como el Plan Libre de cine, series y documentales por 4,99 euros tendrás la opción de descargar lo que quieras y verlo sin conexión. Esto te puede ir genial estas vacaciones si, por ejemplo, vas a coger un avión. Una razón más para probar la plataforma este mes de julio.

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Imágenes | Movistar Plus

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