Llevamos décadas creyendo que la Gran Pirámide se construyó en una época. El último análisis la sitúa más de 20.000 años antes

(Afortunadamente) el mundo está lleno de monumentos tan antiguos como impresionantes, pero pocos, muy pocos, son comparables a la Gran Pirámide de Guiza. Casi 140 metros de altura, miles de años de antigüedad y un testimonio inmortal del poder del Antiguo Egipto. Tal magnetismo tiene que cada año la visitan millones de personas llegadas de todo el mundo. Pero… ¿Y si llevamos décadas equivocándonos sobre sus orígenes? ¿Y si en vez de erigirse en el 2.500 a.C., como siempre hemos creído, se levantó hace más de 20.000 años? ¿Y si el faraón Keops no fue su verdadero impulsor, sino que se limitó a renovarla?

Todas esas preguntas las ha dejado botando un nuevo (y polémico) estudio.

¿Qué ha pasado? Que la egiptología acaba de verse sacudida por una noticia poco habitual en la arqueología moderna: un estudio que ha puesto patas arriba la datación (y orígenes) de la Gran Pirámide de Guiza, uno de los monumentos más icónicos ya no solo de Egipto o África sino de todo el planeta.

Hasta ahora los expertos coincidían en que el monumento se construyó en tiempos de Keops, hacia el 2589-2566 a.C., convirtiéndose en una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y la estructura más alta del mundo durante 3.800 años. Para Alberto Donini, ingeniero italiano de la Universidad de Bolonia, esa estimación se queda corta. Muy corta. De hecho ha publicado un estudio en el que remonta los orígenes de la pirámide a hace más de 20.000 años.

¿Qué fechas maneja? Tras analizar varios puntos de la pirámide, Donini ha llegado a la conclusión de que la fecha de referencia para hablar de sus orígenes debería ser otra: 22941 a.C. Es decir, sus cálculos señalan que la estructura tiene una antigüedad de alrededor de 24.900 años. Antes de seguir es importante aclarar un detalle: su análisis no busca fijar fechas concretas, sino más bien establecer un marco temporal para la construcción del monumento.

¿Qué significa eso? Que, en realidad, lo que ha hecho Donini es calcular que hay un 68,2% de probabilidades de que el período de construcción de la pirámide se enmarque en una ventana que se extiende entre hace 38.903 y 10.979 años.

El cálculo de 24.941 años sería por lo tanto una simple media aritmética que sirve de referencia. Si en vez de hablar de antigüedad lo hacemos de calendarios, eso se traduce en que, según las estimaciones del ingeniero italiano, la estructura más famosa de Guiza se levantó probablemente entre el 36878 y 8954 a.C.

¿En qué se basa? El trabajo de Donini no es controvertido solo por sus conclusiones. También lo es por su metodología, el sistema de cálculo que ha utilizado. Su principal herramienta es el Relative Erosion Method (REM), una fórmula que prescinde de fuentes documentales para basarse fundamentalmente en lo que dicen las rocas. Literalmente. Lo que hace el REM es analizar la erosión de los bloques de la pirámide para, en base a su nivel de desgaste, datarlos.

Así dicho suena sencillo, pero lo que ha hecho el ingeniero es algo más complejo: seleccionó 12 puntos distintos repartidos por la base de la Gran Pirámide y luego comparó sus distintos niveles de erosión, fijándose en aspectos como los hoyos y cavidades abiertos en la roca por la lluvia o las raíces de las plantas y el desgaste natural que provocan el viento, la arena y el paso constante de personas.

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¿Y eso ha servido de algo? Sí. El análisis ha arrojado un abanico dispar de fechas. En uno de esos doce puntos, el REM sugirió una antigüedad estimada de 5.708 años. En otros la estimación fue de 17.955, 30.375 o incluso más de 50.000 años. Quizás suene raro teniendo en cuenta que hablamos de un solo monumento y lo lógico es pensar que todos sus bloques llevan allí el mismo tiempo, pero en la erosión influyen muchos factores: desde la posición de cada piedra, lo que determina su exposición al viento y lluvia, a su composición mineral.

¿Aun así es algo extraño, no? Sí. Y no. Es cierto que el ingeniero obtuvo dataciones muy dispares, pero eso se explica por otra peculiaridad de la Gran Pirámide. El monumento no siempre tuvo el aspecto que vemos hoy. En el 1303 d.C. la zona sufrió un terremoto que afectó a los bloques de piedra caliza blanca que en un origen recubrían la estructura. Ese material se reutilizó más tarde en construcciones de El Cairo. Aunque pueda sonar a tragedia arqueológica, a expertos como Donini les ofrece una auténtica oportunidad.

¿El motivo? Ahora disponen de bloques que llevan expuestos a la erosión casi desde la construcción de la Gran Pirámide y otros que solo lo están desde hace 675 años, cuando el seísmo los dejó desnudos. Ese contraste explica en parte que al aplicar el método REM Donini obtuviese un marco temporal tan amplio, el mismo que luego le llevó a proponer una antigüedad de 24.941 años.

¿Tema zanjado, entonces? No. El estudio solo ha servido para agitar el debate. Y es más que comprensible si tenemos en cuenta varias claves. Primero, que la datación pone patas arriba todo lo que creíamos saber sobre uno de los monumentos más famosos de Egipto. Entre otras cosas, cuestiona que el faraón Keops fuese su principal artífice y desliza que pudo limitarse a reformarla.

Además el estudio de Donini tiene otro hándicap: es preliminar y no ha sido revisado por pares, lo que caldea (aún) más el debate. Él mismo ha admitido que en los cálculos de REM influyen factores que deben manejarse con cautela, como la variabilidad de los procesos de erosión o el desgaste que el turismo masivo ha podido tener en ciertas partes de la base de la pirámide, alterando los cálculos.

Imágenes | Wikipedia, Alessandro Zanini (Unsplash) y 2H Media (Unsplash)

Vía | 3D Juegos

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