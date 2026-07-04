Dos tumbas de 5.000 años en Jabal al-Tayr revelan cómo Egipto aprendió a construir las grandes pirámides

Las pirámides del Antiguo Egipto siguen siendo un misterio miles de años después: ni tenemos claro cómo las hicieron (hay teorías que apuntan a rampas y una logística maestra a sistemas hidráulicos) ni cómo alcanzaron tal nivel de conocimiento y destreza trabajando la piedra. Porque entre un panteón tallado en roca y una colosal pirámide como la de Guiza hay todo un mundo de evolución. Pues bien, en el yacimiento de Jabal al-Tayr (Minya) un equipo de profesionales de arqueología acaba de encontrar ese punto medio.

El hallazgo. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto ha encontrado un conjunto funerario que reúne dos tumbas del Período Dinástico Temprano y enterramientos del Predinástico y del Período Tardío. La primera tumba tiene una geometría particular: el grosor de sus muros va adelgazando conforme asciende. La segunda

Mohamed Abdel Badie, responsable del Sector de Antigüedades Egipcias, cuenta para Daily News Egypt que esta solución podría ser la antesala ingenieril que posibilitó la pirámide escalonada y las pirámides de caras lisas. En pocas palabras, puede ser una pista de cómo los egipcios empezaron a entender cómo sostener grandes masas de piedra.

Por qué es importante. Porque disponer de enterramientos de distintos periodos en un mismo espacio facilita analizar la evolución de la arquitectura funeraria en los siglos previos a la construcción de las grandes pirámides. Estos estudios preliminares indican sorprendentes similitudes entre el diseño de estas tumbas recién descubiertas y la famosa tumba del rey Den en Abydos. Según El-Leithy, este parecido refuerza la importancia arqueológica de Jabal Al-Tayr como necrópolis, tanto arquitectónicamente como para la propia civilización egipcia: se usó de forma continua desde el Período Predinástico hasta el Período Tardío.

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Contexto. La evolución de la arquitectura funeraria egipcia empezó por las mastabas de las primeras dinastías: una estructura rectangular de cubierta plana, construida en adobe o piedra, con un pozo vertical que bajaba hasta la cámara funeraria. De las mastabas pasaron a las pirámides escalonadas. De hecho, la tumba de Zoser en Saqqara empezó como una mastaba y se fue ampliando hasta convertirse en una pirámide escalonada, la primera gran estructura de piedra de Egipto. Las tumbas de Jabal al-Tayr pertenecen al Período Dinástico Temprano , es decir, al momento anterior a Zoser, cuando aún se estaba buscando la solución constructiva que hiciera posible la pirámide.

En detalle. Mohamed Abdel Badie explica que probablemente utilizaron la primera tumba para extraer la piedra para reutilizarla, pero las secciones que se conservan aún albergan detalles importantes sobre cómo se construía en la época, como marcas de corte y restos de grandes piezas de madera que reforzaban las paredes. La segunda tumba tiene casi la misma forma pero está mucho mejor conservada porque no fue saqueada. En el yacimiento también encontraron enterramientos más antiguos donde había cuerpos en posición fetal envueltos en esteras de fibra vegetal y acompañados de cerámica de los períodos Naqada II y Naqada III, anteriores a la formación del estado egipcio.

Sí, pero. Este hallazgo no demuestra de forma clara que las tumbas sean antecesoras directas de las pirámides, de momento es una hipótesis basada en el diseño y su parecido con la tumba del faraón Den en Abidos. El equipo de arqueología aún tiene que determinar la fecha exacta de las tumbas, quiénes yacen allí y qué relación tienen con los yacimientos conocidos de Abidos y Saqqara.

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Portada | Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities y Alex Azabache



