El misterio de los olvidos a partir de los 50 años: la ciencia al fin entiende el "punto de inflexión" de nuestro cerebro

Llegar a la mediana edad trae consigo muchos cambios, pero hay uno que destaca por encima de otros, que son las pérdidas de memoria para cosas tan cotidianas como saber dónde se han dejado unas llaves. Durante mucho tiempo, la medicina ha considerado estos pequeños lapsus de memoria episódica a partir de los 50 años como un peaje natural e inevitable del envejecimiento. Sin embargo, una nueva ola de investigaciones ha logrado conocer un poco más de por qué pasa esto.

Es complejo. La respuesta a por qué nuestra memoria empieza a patinar no radica en un simple desgaste por el uso, sino en una compleja reprogramación de las células cerebrales y en alteraciones inesperadas de la barrera que protege nuestro cerebro del resto de amenazas que hay en todo el cuerpo.

El punto de inflexión. El hipocampo es la región cerebral encargada de consolidar nuestros recuerdos y, para entender qué ocurre en su interior con el paso del tiempo, la ciencia ha analizado desde la expresión de los genes hasta la arquitectura tridimensional del genoma humano en personas de entre 20 y 100 años.

Aquí los resultados apuntan a que la edad de 50 años actúa como una especie de interruptor. De tal forma que, al superar esta barrera, se produce un cambio drástico en la organización tridimensional del ADN celular.

Es importante. Este cambio estructural favorece la activación de genes relacionados con la inflamación. Por ejemplo, los astrocitos, unas células fundamentales para el soporte y la nutrición de las neuronas, comienzan a mostrar una preocupante disfunción en sus mitocondrias, las fábricas de energía celular. Lo más llamativo para la comunidad científica es que este aumento de las señales inflamatorias y el deterioro energético ocurren sin que las células muestren los marcadores de muerte celular que se activan cuando alguno de sus elementos comienza a funcionar mal.

Es decir, las células no están simplemente "viejas" o inactivas en el sentido tradicional, sino que han modificado su comportamiento para adoptar un perfil mucho más hostil hacia la retención de nuevos recuerdos.

La invasión silenciosa. Si los cambios en la estructura del ADN no fueran suficientes, el cerebro de la mediana edad tiene una oleada de mutaciones que no se logran controlar. Tradicionalmente, se pensaba que la microglía, que es el sistema que limpia el cerebro, era una población totalmente estable, pero eso parece estar cambiando radicalmente.

Seguimos fabricando neuronas. A pesar de este escenario inflamatorio y de los cambios estructurales, la ciencia arroja una luz de tremenda esperanza. Lejos del antiguo mito que aseguraba que nacíamos con un número fijo de neuronas y solo podíamos perderlas, investigaciones consolidadas en revistas como Cell Stem Cell han demostrado que la neurogénesis adulta es una realidad palpable. Nuestro hipocampo sigue fabricando neuronas nuevas y abundantes de forma constante hasta bien entrados en la octava y novena década de vida en sujetos sanos, un proceso que solo decae de forma verdaderamente dramática ante la presencia de enfermedades neurodegenerativas severas.

Esta capacidad de renovación explica por qué los olvidos a partir de los 50 años no siguen un patrón universal. Y aquí es donde podemos entrar con diferentes hábitos de vida para evitar estas lagunas mentales, como por ejemplo mantener una actividad física regular, y sobre todo, no parar de hacer actividades cognitivas que mantengan a la mente siempre trabajando para estimular esta renovación neuronal.

Imágenes | Hasan Albari

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