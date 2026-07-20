Creíamos que el cerebro evolucionó para ser racional. La ciencia tiene una respuesta mucho más incómoda

Nos encanta pensar en nosotros mismos como seres profundamente lógicos, puesto que al fin y al cabo, nos llamamos Homo sapiens, que se puede traducir como el 'hombre que piensa'. Cuando tomamos una decisión, desde qué coche comprar hasta a quién votar, nos gusta creer que hemos sopesado los pros y los contras con la frialdad de un algoritmo. Pero la realidad biológica actúa como jarro de agua fría al apuntar que nuestra mente ha evolucionado para sobrevivir, no para pensar racionalmente.

El mito de la máquina lógica. Para entender por qué a veces tomamos decisiones que parecen absurdas o nos dejamos llevar por sesgos cognitivos, hay que mirar hacia nuestro pasado evolutivo. Los clásicos de la psicología evolutiva moderna, impulsados por figuras como Leda Cosmides y John Tooby, establecieron una base fundamental al ver que nuestros mecanismos cognitivos actuales se forjaron en entornos ancestrales.

Aquí debemos tener en cuenta que en la sabana, pararse a calcular estadísticamente la probabilidad de que un crujido en la maleza fuera un león o simplemente el viento era una receta que podía acabar con una muerte casi segura. El que sobrevivía era el que salía corriendo sin pensar de manera racional.

No es exclusivo. Esta arquitectura de toma de decisiones no es exclusiva nuestra, puesto que la ciencia ya ha rastreado las raíces evolutivas de nuestras decisiones comparándonos con primates no humanos. El resultado es que los monos también muestran sesgos económicos e irracionalidades similares a las nuestras, lo que demuestra que muchos de nuestros "errores" lógicos vienen integrados de fábrica en nuestro linaje evolutivo.

Mínimo esfuerzo. Si no somos racionales en el sentido estricto, ¿qué somos? Aquí es donde entra uno de los conceptos más interesantes de la ciencia cognitiva reciente, que apunta a una idea que cambia nuestra forma de vernos: la "racionalidad de recursos".

Según este modelo, la mente humana no es irracional, sino hipereficiente, puesto que el cerebro consume una cantidad enorme de energía y el tiempo siempre es limitado. Con esta premisa, lo que hace nuestra mente es optimizar nuestras decisiones teniendo en cuenta los recursos limitados de los que dispone. Esto hace que tomemos atajos mentales y cometamos sesgos porque procesar toda la información de forma perfecta sería un proceso lento y agotador. En otras palabras, el cerebro prefiere una decisión "suficientemente buena" y rápida que nos mantenga con vida, a una decisión lógicamente perfecta que nos deje paralizados analizando datos.

Pensar para justificarnos. En un artículo de 2021 publicado en American Psychologist, se sostiene que los humanos no somos ni de lejos tan "racionales" como solemos creer, y apuntan a que la racionalización en sí misma puede ser una adaptación humana. A menudo, no usamos nuestro intelecto para llegar a la verdad objetiva, sino para justificar decisiones que ya hemos tomado de forma emocional o intuitiva. En un entorno social complejo, tener la capacidad de convencer a los demás, justificar nuestra conducta y coordinar la acción del grupo era mucho más útil para la supervivencia social que ser un pensador solitario y puramente objetivo.

Estamos adaptándonos. Todo esto no significa que tengamos la mente "rota" sino que la ciencia apunta a que nuestros procesos mentales deben juzgarse no por si cumplen las leyes de la probabilidad de un libro de texto, sino por lo bien que funcionan en el entorno real y físico en el que operamos.

En definitiva, no es que seamos incapaces de razones sino que la racionalidad humana es limitada, contextual y tremendamente práctica. No fuimos diseñados por la evolución para aprobar exámenes de lógica formal ni para ser algoritmos perfectos sin margen de error. Fuimos diseñados para tomar decisiones que, con la información incompleta y el tiempo limitado del que disponemos, nos permitan ver un nuevo amanecer.

Imágenes | Wes Hicks

En Xataka | Siempre habíamos creído que la evolución llevaba miles de años detenida. Los pelirrojos nos estaban diciendo lo contrario