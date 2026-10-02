En pleno S.XXI, California acaba de prohibir el matrimonio infantil. Solo quedan 32 estados de EEUU que lo permiten

Es 2026, y California acaba de prohibir algo que hasta ahora seguía permitiendo: que un menor se casara. No hablamos de una pequeña excepción perdida en una legislación antigua. El estado ni siquiera establecía una edad mínima si existían consentimiento parental y autorización judicial. A partir del 1 de enero de 2027 habrá que tener 18 años sin excepciones, convirtiendo a California en el 18.º estado de Estados Unidos que prohíbe completamente el matrimonio infantil.

La otra cara del dato resulta más sorprendente: quedan 32 estados.

Sin edad mínima. La legislación californiana permitía que un menor se casara siempre que sus padres dieran su consentimiento y un juez autorizara la unión, sin establecer un suelo de 16 o 17 años como hacían otros estados. Sobre el papel, eso significaba que incluso niños mucho más pequeños podían contraer matrimonio si superaban esos filtros.

El caso de Brigitte Combs muestra hasta dónde podía llegar el sistema: según su relato, cuando tenía 15 años y estaba embarazada compareció ante un tribunal para legalizar su matrimonio con un hombre de 37, después de haberse casado con él mediante una ceremonia religiosa cuando tenía 14.

Una trampa para menores. Una de las grandes contradicciones señaladas por las supervivientes es que permitir el matrimonio no convertía automáticamente al menor en un adulto independiente ante el resto del sistema. Una adolescente podía quedar casada con un adulto y, al mismo tiempo, encontrar obstáculos por su edad para contratar un abogado, acudir a determinados refugios o iniciar por sí sola ciertos procedimientos judiciales.

Brittany Bee, casada a los 17 años para escapar de un hogar abusivo, resumió su experiencia como pasar “de una prisión a otra”. Los defensores de la prohibición llevan años argumentando precisamente que el consentimiento de padres y jueces no elimina esa vulnerabilidad.

Más cifras. Los datos recopilados por Unchained at Last contabilizaron más de 314.000 matrimonios de menores en Estados Unidos entre 2000 y 2021. Alrededor del 86% correspondían a niñas y la mayoría tenía 16 o 17 años, aunque se documentaron edades mucho menores.

El fenómeno ha caído considerablemente desde comienzos de siglo, pero en 2021 todavía se celebraban de media cuatro o cinco matrimonios infantiles diarios en el país. En California, la organización estima que durante años llegaron a casarse unas 9.000 niñas anualmente, casi siempre con hombres adultos.

UN VISTAZO A...

Años para cerrar la puerta. La prohibición no apareció de repente. Los intentos anteriores habían encontrado resistencias procedentes de lugares muy diferentes: desde sectores conservadores preocupados por permitir casarse a adolescentes embarazadas hasta organizaciones como las ramas californianas de la ACLU y Planned Parenthood, que habían planteado objeciones relacionadas con los derechos y la autonomía de los menores.

El debate fue cambiando conforme aparecieron más datos y testimonios, y esta vez la AB 1267 superó tanto la Asamblea como el Senado de California por unanimidad antes de llegar a la mesa del gobernador Gavin Newsom.

Novia de 16, marido de 50. Newsom firmó finalmente la ley acompañado de Courtney Stodden, que en 2011 protagonizó un caso que dio la vuelta al mundo. Tenía 16 años cuando, con permiso de sus padres, se casó con el actor Doug Hutchison, que entonces tenía 50.

Stodden lleva años reclamando la prohibición y ahora ha convertido aquella experiencia en uno de los símbolos de una reforma que establece una regla extraordinariamente sencilla: desde el 1 de enero de 2027, nadie podrá casarse en California antes de cumplir 18 años.

Quedan 32 estados. Porque ahí está probablemente la dimensión más llamativa de la historia. Hasta 2018 ningún estado estadounidense había establecido una prohibición absoluta. Delaware fue el primero y desde entonces otros fueron eliminando excepciones hasta llegar a los 18 actuales con California.

Eso supone un cambio enorme en menos de una década, pero también deja una paradoja difícil de ignorar: en pleno siglo XXI, después de que uno de los estados más poblados del país haya necesitado aprobar una ley para impedirlo, el matrimonio de menores continúa siendo legal bajo determinadas condiciones en 32 de los 50 estados de Estados Unidos.

Imagen | RawPixel

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