Hostinger tiene una IA para crear proyectos o páginas web utilizando solo lenguaje natural. Y no llega a 3 euros al mes

Transformar una idea en un proyecto real en Internet no es sencillo, especialmente si no tienes conocimientos de programación. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en este punto, no solo a facilitarnos el proceso (que también), sino a acortar plazos. Y todo sin necesidad de hacer una gran inversión, especialmente si apostamos por una herramienta como Hostinger AI Builder: solo cuesta 2,99 euros al mes.

No solo te ayudará con el diseño, sino también con el hosting

Este servicio de Hostinger, como otros que ofrece esta compañía, centraliza varios en una misma suscripción. Lo más destacado de AI Builder es, como hemos dicho más arriba, poder darle forma a una idea gracias a la IA. Es sencillo: tú escribes con un lenguaje natural el proyecto que tienes en mente y la inteligencia artificial se encarga de crear tanto la estructura inicial como el diseño visual.

Si no te convence algo de lo que ha creado esta herramienta en primera instancia, basta con que le pidas a la IA los cambios que quieras. Todo sin necesidad de tener conocimientos de programación ni tener que acudir a un experto para que nos ayude. Además, la suscripción también incluye el hosting para que podamos publicar nuestro proyecto inmediatamente sin tener que buscar otro servicio.

¿Y para quién está recomendado este servicio de Hostinger? Lo cierto es que para cualquiera, ya sea un emprendedor que está buscando montar su primer negocio o para pequeñas empresas ya asentadas que buscan lanzar un nuevo proyecto. Además, Hostinger ofrece una garantía de reembolso de 30 días que te permitirá probar la herramienta y, si no te convence, recibir de vuelta el dinero.

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Imágenes | Vitaly Gariev, Hostinger

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