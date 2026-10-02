Dónde se ha ido la serie "buenrollera": la televisión era optimista en los 90 y hoy solo genera productos oscuros

En los 90 éramos un poco más felices. Al menos eso parece si nos fijamos en las series de TV estadounidenses de la época, que transmitían esperanza y que en muchos casos nos hacían sentir bien. Un pequeño y llamativo proyecto personal completado por el ingeniero Victoriano Izquierdo muestra cómo en aquella época casi el 50% de las series de TV eran muy de "feel good". Hoy no llegan ni al 10%, y la pregunta es inevitable: ¿por qué?

Un proyecto hecho desde el móvil en un día. Izquierdo partió de 1.958 series (600 españolas) y de 3.600 películas (aparecen 2.922 en el explorador) populares de distintas épocas y utilizó Claude Opus 5.5 ("y pensar que he he hecho todo esto desde el móvil mientras cuidaba de un bebé en un día", decía) para clasificarlas según su definición personal de qué era una serie de TV "feel good".

La IA calificando series. El modelo de IA analizaba la sinopsis de Wikipedia y puntuaba aspectos como si los protagonistas lograban transmitir paz, amor o pertenencia al grupo y si esas historias trasladaban cierta esperanza en las personas y en la sociedad. Dos modelos puntuaron independientemente cada uno de esos resúmenes, y un tercero actuó como un árbitro cuando había desacuerdos importantes. Y cuando llegaron los datos, también lo hicieron las conclusiones.

Los Simpson contra Rick y Morty. Hay ejemplos que ayudan a entender qué está midiendo el proyecto: Izquierdo por ejemplo enfrenta 'Los Simpson', con esa familia totalmente disfuncional pero siempre unida, con 'Padre de familia' o 'Rick y Morty', donde predominan sobre todo el "cinismo y la burla". En España señala diferencias similares entre 'Compañeros' y producciones posteriores como 'Física o química' y 'Élite'. Hay excepciones actuales espectaculares, pero escasas: 'Ted Lasso' es el paradigma de serie de TV para sentirse bien, pero es más la excepción que confirma la regla que otra cosa.

Menos series familiares. Lo que vemos también ha cambiado, y mucho. En los años 80 las series familiares representaban el 53% de las más vistas según esos datos, pero hoy en día solo representan el 7%. Aunque eso influye sin duda en el porcentaje de series de TV "para sentirse bien", no es el único factor.

Series más oscuras. Las series dirigidas a adultos por ejemplo han pasado de una puntuación media "feel good" de 5,1 sobre 10 a tan solo 3,5 sobre 10: las series se han oscurecido. Izquierdo calcula que aproximadamente un tercio de la caída procede de que ahora vemos menos animación y comedia y más acción, thriller y crimen. El resto aparece incluso comparando series dentro de sus propios géneros.

La anomalía es el cine. Lo curioso es que esa deriva a las producciones más pesimistas afecta mucho a las series, pero no al cine. El análisis detecta que la evolución del cine estadounidense ha sido mucho más estable y de hecho es aún más llamativo en el cine hecho en España. Mientras que nuestras series convergen con las estadounidenses hacia puntuaciones menos "feel good", nuestras películas van en la dirección contraria y son ahora más esperanzadoras que en los años 80 y 90. Para Izquierdo hay una razón probable: el cine se ha convertido en un plan cada vez más familiar.

No solo son los personajes, el mundo que les rodea también es peor. Además del enfoque principal, Victoriano Izquierdo hizo un segundo experimento puntuando de 0 a 10 las sociedades que muestran esas historias, desde distópicas hasta utópicas. El resultado vuelve a apuntar en la misma dirección: las series actuales no solo tienen protagonistas menos reconfortantes, sino que transcurren en mundos que se perciben como peores. Insistimos: parece todo más oscuro, o al menos esa es la percepción frente a esos 80 y 90 que ahora nos parecen entrañables y que también tenían un tono distinto en esa representación de nuestro mundo.

Una hipótesis tentadora: el 11-S. Hay una hipótesis especialmente tentadora para explicar parte de ese cambio: los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001. La investigadora Melissa Ames ha analizado cuantitativamente en las producciones del siglo XXI la presencia de argumentos relacionados con el miedo, la conspiración, la justicia o la salvación. Según ella, las series se convirtieron en un tipo de contenido que sirvió para que EEUU procesara emocionalmente los atentados y el clima cultural posterior. Otros estudios han analizado esa huella en '24', 'Lost', 'Heroes', 'Fringe' o 'Battlestar Galactica': hay en todas ellas amenazas permanentes, terrorismo, trauma, y una sensación mucho mayor de inseguridad. También ha habido impacto en el cine, indican otros estudios y desde luego voces independientes como la de nuestro compañero Javier Lacort.

Pero la IA no "ve" las series. Aquí hay que destacar que los modelos de IA están asignando esas puntuaciones de "feel good" basándose en resúmenes de sus argumentos. No se tienen en cuenta otros elementos como las interpretaciones, la música, la fotografía o el humor y tono con que las escenas de la serie llegan al espectador. Los datos se basan en criterios subjetivos de su creador, y aunque apuntan a conclusiones razonables, debe tenerse en cuenta que no son definitivos. De hecho, estas conclusiones no demuestran que antes fuéramos más felices o que ahora simplemente estemos pidiendo contenidos más oscuros porque (por lo que sea) nos encantan.

Cuidado con los sesgos. Hay además, explica Izquierdo en el apartado "Anexo F - Cómo lo hicimos", un posible problema adicional. Aunque no menciona explícitamente el concepto, aquí aparece un potencial sesgo de superviviencia: las series antiguas se seleccionan según los votos que tienen hoy en IMDb ("Los votos son memoria"). De los 90 han sobrevivido sobre todo las que seguimos recordando y votando, muchas de ellas comedias, pero entre las actuales entra básicamente lo que está de moda ahora. Eso podría explicar y exagerar parte de la diferencia.

Y quizá no queramos que nos hagan sentir mejor. Hay un último dato que hace que la historia sea aún algo más complicada. Las puntuaciones de IMDb no revelan que el público valore con mejores puntuaciones los contenidos"feel good". 'Breaking Bad', que es uno de los claros casos extremos del análisis, tiene un 9,5 en IMDb y apenas un 1 sobre 10 en la escala de Izquierdo. Las series se han vuelto más oscuras, pero estos datos no permiten saber si echamos de menos las que no lo eran. Para eso, reconoce el proyecto en el Anexo E, haría falta otro experimento: preguntarnos directamente.

Imagen | Apple

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