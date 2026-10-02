Móviles Xiaomi con hasta 9.210 mAh de batería, ofertas en Kindle, auriculares con traducción en tiempo real y más. Cazando Gangas

Volvemos un nuevo viernes con otro Cazando Gangas bastante especial porque quedan muy pocos días para que Amazon celebre su Fiesta de Ofertas Prime, lo que nos ha dejado muchos descuentos previos tanto en esta como en otras tiendas. Por ello, en este artículo vamos a repasar los mejores chollos que hemos ido viendo durante toda la semana tanto en tecnología como en algún que otro set de Lego que se ha colado por aquí.

Xiaomi 17 por 649,90 euros, uno de los mejores móviles de la marca.

por 649,90 euros, uno de los mejores móviles de la marca. Kindle Scribe Colorsoft por 489 euros, un eReader enorme con pantalla a color.

por 489 euros, un eReader enorme con pantalla a color. Soudcore Liberty 5 Pro por 139,99 euros, unos auriculares que tienen traducción en tiempo real.

por 139,99 euros, unos auriculares que tienen traducción en tiempo real. Redmi Note 17 Pro Max por 489,90 euros, un móvil con batería de 9.210 mAh.

por 489,90 euros, un móvil con batería de 9.210 mAh. Lego PlayStation por 159,99 euros, el set de construcción que viene con otro set de regalo.

Xiaomi 17

A través de una Oferta Prime anticipada, Amazon ha lanzado un buen descuento en el Xiaomi 17, uno de los mejores móviles de la marca en su configuración de 512 GB de almacenamiento que se queda por 649,90 euros en lugar de 1.099,90 euros. Es un móvil pequeño con pantalla de 6,3 pulgadas que monta el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, su batería es de 6.330 mAh y las cámaras están firmadas por Leica.

Al tratarse de una Oferta Prime anticipada, es exclusiva para suscriptores de Amazon Prime.

Kindle Scribe Colorsoft

Con el Kindle Scribe Colorsoft nos encontramos con algo diferente, ya que hablamos de una Oferta Flash, por lo que cualquier persona (sea Prime o no) puede aprovecharla. Por 489 euros (antes 699,99 euros), hablamos de un enorme eReader que monta una pantalla a color de 11 pulgadas, por lo que es ideal para leer en casa, ya sean libros, cómics, mangas o revistas. Tiene 64 GB de almacenamiento, viene con lápiz para tomar notas o dibujar y su batería ofrece una autonomía de hasta ocho semanas.

Soudcore Liberty 5 Pro

Amazon también ha lanzado descuentos en auriculares con la etiqueta Oferta Prime anticipada y los Soundcore Liberty 5 Pro han caído hasta los 139,99 euros (antes 179,99 euros). Se tratan de unos auriculares TWS que destacan por varios motivos: el primero es que nos encontramos una pantalla en el estuche de carga para configurar la cancelación de ruido y otros apartados.

El segundo es que estos auriculares cuentan con traducción en tiempo real con soporte en 100 idiomas. En tercer lugar, estos auriculares vienen tanto con almohadillas como con almohadillas de sujeción para poder adaptarlos mejor a las orejas.

Redmi Note 17 Pro Max

También en Amazon tenemos un buen precio en el Redmi Note 17 Pro Max, un móvil que sin duda alguna destaca por su enorme batería de 9.210 mAh para que no tengamos que utilizar el cargador durante días. También es un móvil grandote al contar con una pantalla de 6,83 pulgadas y viene con una configuración de 512 GB de almacenamiento interno. Su precio es de 489,90 euros en lugar de 649,90 euros.

Nuevamente nos encontramos ante una Oferta Prime anticipada.

Lego PlayStation

Ha pasado muy poco desde que se anunció la colaboración entre Lego y PlayStation con el nuevo set que recrea la primera consola de la compañía y ahora sabemos que estará disponible junto con un regalazo. Al comprar el set desde la tienda oficial de Lego nos llevamos otro set de Astro Bot (podéis verlo en este enlace), que además tiene un buen tamaño.

Eso sí, el set de la PlayStation de momento no se puede comprar. Estará disponible el próximo domingo, 4 de octubre, por un precio de 159,99 euros.

Lego PlayStation + Lego Astro Bot PVP en Lego — 159,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, Amazon, Anker, Lego

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