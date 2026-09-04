Ya es oficial: LEGO lanza en España un nuevo set que recrea la mítica PlayStation y que podrás conseguir ya mismo

El reciente State of Play ha sido la ocasión elegida por LEGO para hacer oficial un nuevo set que llegará próximamente a las tiendas. Uno que recrea la mítica consola PlayStation y que hará las delicias de los jugadores más nostálgicos. Con un nivel brutal de detalle, como viene siendo habitual en este tipo de sets, entre los que también encontramos joyas como la de la réplica de Game Boy.

A escala de casi 1:1 y hasta con mando

Concretamente, este nuevo set de LEGO cuenta con 1.911 piezas que, una vez colocadas cada una en su lugar, recrean una PlayStation de escala casi 1:1. Además, y al igual que la consola original, con elementos móviles como los botones de encendido y apagado o de apertura de la tapa donde iban los discos. Permitiendo también conectar a sus puertos delanteros el mando.

Porque además de la propia consola, este LEGO también incluye piezas para formar el mando de PlayStation, que viene con el conector y hasta con el cable. Aquel mando sin joysticks al que muchos estuvimos pegados durante años mientras dábamos nuestros primeros pasos por el terreno de los videojuegos. Además, se incluyen dos dioramas de dos títulos conocidísimos de aquella generación, como son 'Ape Escape' y 'Gran Turismo'.

Este set de LEGO sale a la venta a un precio de 159,99 euros en España (entre otros muchos territorios) el próximo 4 de octubre, tanto en la tienda de LEGO como a través de vendedores habituales. Los miembros de LEGO Insiders, por su parte, podrán acceder a su compra de forma anticipada varios días antes: el 1 de octubre.

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Imágenes | LEGO, Sony

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