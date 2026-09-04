Cómo se produce un reventón térmico y por qué amenaza al Mediterráneo

Hasta hace poco, el reventón térmico sonaba como un fenómeno exótico y muy difícil de presenciar. Sin embargo, en los dos últimos años muchas de las personas que viven cerca de las costas mediterráneas han podido experimentarlo de primera mano. Ese viento repentino, acompañado de una brusca subida de la temperatura ha perturbado el sueño de muchos españoles y ha complicado o directamente impedido las tardes de playa de otros tantos.

¿Pero qué es exactamente un reventón térmico? Y, más importante aún, ¿por qué se está haciendo cada vez más frecuente? Vamos a ver lo que dice la ciencia sobre ambas cuestiones, porque las olas de calor están relacionadas, pero en realidad se necesitan algunos factores más.

Qué es un reventón térmico

Un reventón térmico es un evento de corta duración, en el que se producen saltos de temperatura superficiales muy bruscos, normalmente de unos 5ºC, aunque a veces pueden subir hasta 15ºC. Suelen ir acompañados de una humedad relativa baja y de ráfagas de viento muy intensas, de entre 100 y 160 kilómetros por hora. Normalmente ocurren por la noche, aunque también pueden darse a última hora de la tarde.

Cómo se forma un reventón térmico

El reventón térmico consta de tres fases mayormente.

Fases del reventón térmico

Fase 1

Todo comienza con la formación de precipitaciones, normalmente en el contexto de una tormenta eléctrica, que nunca llegan a tocar el suelo, ya que en el descenso se encuentran con una capa de aire muy cálido y seco, que las evapora.

Fase 2

El proceso de evaporación requiere energía, que se extrae del aire circundante, enfriándolo de golpe. El aire frío tiende a caer hacia abajo, por lo que se forma una corriente descendente, que cada vez tendrá una mayor columna de aire encima. El peso de esta va comprimiendo dicha corriente, de modo que se calienta súbitamente, dando lugar a esos ascensos de temperatura tan pronunciados, en muy pocos minutos.

Fase 3

Cuando la corriente de aire caliente cae súbitamente sobre la superficie terrestre, ya no puede seguir descendiendo, por lo que se expande violentamente en todas direcciones, como el chorro de agua de un grifo que abrimos de golpe cuando toca el fregadero. El resultado son vientos muy intensos, prácticamente huracanados.

Por qué el Mediterráneo se ha convertido en una zona de alto riesgo

Ya hemos visto que para que se produzca un reventón térmico necesitamos dos ingredientes principales: tormentas eléctricas y aire caliente. A medida que aumenta el calentamiento global, el Mediterráneo es un surtidor inmenso tanto de uno como de otro. Para empezar, un mar más cálido transfiere más calor a la atmósfera, de modo que aumentan tanto la humedad que da lugar a las nubes de tormenta como la energía que las hace ascender. Se calcula que, por cada grado que se calienta el mar, la atmósfera puede tener un 7% más de agua, por lo que aumenta mucho más el riesgo de tormentas. Cabe destacar que el mar cálido no crea las tormentas, ya que hay otros factores implicados, como la cizalladura del viento, pero sí las intensifica.

El mar Mediterráneo se ha calentado muchísimo últimamente. Hace poco más de dos semanas, su temperatura media era de 28,4ºC, lo cual supone una anomalía cercana a los +2ºC respecto a lo esperable. El día anterior, el 59% de la superficie analizada estaba en condiciones de ola de calor marina, con una intensidad media de 3,2ºC. Esa agua extremadamente caliente transmite calor a la atmósfera y, además de las tormentas, favorece que se formen esas capas de aire caliente que dan lugar al reventón térmico.

Este es el motivo por el que en los últimos meses se han detectado reventones térmicos en lugares de la costa mediterránea, como Almería, Alicante o Murcia. Siempre igual. Un viento casi huracanado, seguido de un aumento de las temperaturas tan súbito que parece imposible. Y este es solo el principio de un periodo de gran inestabilidad meteorológica, ya que los reventones térmicos no son los únicos fenómenos que intensificará y ya está intensificando el cambio climático. Posiblemente, las DANAs también serán mucho más potentes con el paso del tiempo.

Imágenes | Magnific | National Weather Service

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