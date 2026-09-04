Precio mínimo para el Google Pixel 10 Pro XL, teles OLED de LG, relojes y más. Cazando Gangas

Llega el primer viernes del mes de septiembre y ya estamos sumergidos de lleno en la vuelta al cole. Las ofertas de tecnología no paran y tenemos opciones muy interesantes disponibles ahora mismo, da igual lo que estés buscando. Por eso mismo, en este nuevo Cazando Gangas hacemos un repaso por los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado (y que siguen disponibles de momento).

Cámara DJI Osmo 360 por 279 euros, una de las mejores cámaras 360 para grabar a mínimo histórico.

por 279 euros, una de las mejores cámaras 360 para grabar a mínimo histórico. Google Pixel 10 Pro XL por 899 euros, gran precio para uno de los mejores teléfonos Android.

por 899 euros, gran precio para uno de los mejores teléfonos Android. Portátil Asus Vivobook 16 por 849 euros, con pantalla OLED y un buen procesador.

por 849 euros, con pantalla OLED y un buen procesador. Smart TV LG OLED77C65LA por 2.199 euros, un gran televisor de 77 pulgadas que cuenta además con un reembolso de 300 euros.

por 2.199 euros, un gran televisor de 77 pulgadas que cuenta además con un reembolso de 300 euros. Samsung Galaxy Watch8 por 248,90 euros, uno de los mejores relojes de Samsung a su precio más bajo en su versión LTE de 44 mm.

Cámara DJI Osmo 360

La primera de estas ofertas la protagoniza esta cámara 360 de DJI: la Osmo 360. Es ideal para creadores de contenido, pero también para esas personas que disfrutan capturando en vídeo o en foto sus escapadas al aire libre. Su PVP es de 479,99 euros, pero ahora mismo la tenemos disponible por 279 euros, su precio más bajo hasta la fecha.

Tiene un diseño compacto y solo pesa 183 gramos, lo que hace que sea muy cómoda de usar. Es capaz de grabar vídeo 360 grados en 8K, aunque también podemos optar por bajar la resolución hasta 4K para lograr 120 fps. Este modelo cuenta con 105 GB de almacenamiento y una autonomía de grabación que llega hasta los 190 minutos.

Google Pixel 10 Pro XL

De los móviles rebajados más interesantes que tenemos ahora mismo, el Google Pixel 10 Pro XL es uno de los más destacados. Es cierto que ya tiene sucesor, pero la evolución de este no justifica de momento pagar la diferencia de precio que hay entre ambos dispositivos: el Pixel 10 Pro XL está disponible en Amazon por 899 euros, cifra que está lejos de los 1.399 euros del Pixel 11 Pro XL.

Es una opción top si buscas un móvil Android con un buen apartado fotográfico. Cuenta con una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con 3.300 nits de brillo pico, 16 GB de memoria RAM y una batería de 5.200 mAh con carga rápida de 45 W. Además, su sistema de triple cámara trasera logra resultados sobresalientes casi en cualquier escenario.

Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android Libre con Gemini, Triple cámara Trasera, batería de más de 24 Horas y Pantalla Super Actua de 6,8" - Obsidiana, 256GB Hoy en Amazon — 850,58 € PcComponentes — 1.209,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Portátil Asus Vivobook 16

Si lo que estás buscando es un portátil de cara a la vuelta a las clases, este Asus Vivobook 16 es una opción bastante interesante si quieres un equipo con Windows 11. Está disponible ahora mismo por 849 euros, una cifra bastante ajustada si tenemos en cuenta que es un equipo que nos puede durar muchos años.

Monta un procesador Intel Core 9 270H, 16 GB de memoria RAM DDR5 y tiene 1 TB de SSD, por lo que el apartado de memoria está bien servido. Una de las mejores características de este portátil la tenemos en su pantalla, que es un panel OLED de 16 pulgadas que nos permitirá disfrutar de un color negro puro y un gran contraste.

Portátil ASUS Vivobook 16 OLED F1605VA-SH179W, Intel Core 9 270H, 16GB, 1TB SSD, 16", W11 - Plata PVP en El Corte Inglés — 849,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smart TV LG OLED77C65LA

Vamos ahora con un televisor y concretamente con uno con una gran diagonal de 77 pulgadas. Se trata del modelo LG OLED77C65LA, un televisor de este mismo 2026 que tenemos disponible ahora mismo en MediaMarkt por 2.199 euros (su PVP es de 3.499 euros). Es elegible para una promo con la que, además, podemos recibir 300 euros de reembolso después de la compra.

Estamos ante un televisor que utiliza panel OLED evo+ de 4.ª generación, ideal para ver pelis en el salón o para disfrutar de videojuegos. Este modelo cuenta con tecnología antirreflejos, por lo que no sufriremos incluso si la colocamos en un salón muy iluminado. No podemos olvidar que su tasa de refresco es de 165 Hz.

Samsung Galaxy Watch8

Para terminar, tenemos el Galaxy Watch8 de Samsung en su versión con 4G, ideal si quieres usarlo sin el móvil. Está disponible en MediaMarkt por 248,90 euros, uno de sus precios más bajos hasta la fecha. Para poder acceder a dicho precio es necesario registrarnos previamente en miMediaMarkt, algo que es gratis y solo nos llevará un par de minutos.

Este reloj cuenta con una pantalla de 1,47 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits, lo que es ideal para exteriores. Cuenta con el procesador Exynos W1000 y 2 GB de memoria RAM, por lo que podemos esperar un gran rendimiento. Cuenta con Wear OS, lo que se traduce en un montón de años de soporte y, además, tiene Gemini integrado.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | DJI, Google, Asus, LG, Samsung

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