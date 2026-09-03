Cuanto más capaz es una inteligencia artificial de trabajar por nosotros, menos queremos tener que vigilar cada uno de sus movimientos. Ahí está precisamente una de las grandes promesas de los agentes: darles un objetivo y dejar que resuelvan por su cuenta buena parte del camino. OpenAI quiere llevar esa idea mucho más lejos con GPT-6 Astra, pero su lanzamiento llega acompañado de una tensión difícil de ignorar: la compañía sostiene que el modelo puede asumir más trabajo que sus predecesores mientras admite que entender y supervisar lo que hacen estos sistemas se vuelve cada vez más complicado.

El nuevo modelo llega menos de dos meses después de GPT-5.6 Sol. OpenAI lo ha presentado este 3 de septiembre como un salto generacional en áreas como navegación web, uso del ordenador, ingeniería de software, ciberseguridad, ciencia y tareas profesionales, aunque estamos hablando de afirmaciones de la propia compañía. Astra empieza a llegar primero a un conjunto limitado de organizaciones y, según la firma liderada por Sam Altman, se extenderá en los próximos días a los planes Plus, Pro, Business y Enterprise, así como a su API y a AWS.

OpenAI quiere que deleguemos el ordenador

La ambición se entiende mejor cuando bajamos a tareas concretas. OpenAI asegura que Astra puede encargarse de trabajos como preparar impuestos, buscar vivienda, desarrollar un videojuego, generar un render arquitectónico o dar formato a documentos jurídicos, además de moverse por la web y utilizar herramientas para completar procesos con poca intervención humana. Esa es precisamente la lógica de la IA agéntica: no limitarnos a pedir una respuesta, sino delegar una tarea compuesta por varios pasos. En sus propias pruebas, la compañía afirma que una búsqueda de cuidador de gatos pasó de 30 minutos a 5 minutos y 27 segundos, y una búsqueda de empleo, de cinco horas a 2 minutos y 51 segundos.

También tenemos una forma más técnica de observar hasta dónde llega Astra: los benchmarks que OpenAI ha publicado junto al lanzamiento. El modelo obtiene resultados de estado del arte en Agents’ Last Exam, AutomationBench y ScreenSpot Pro para tareas vinculadas al trabajo con ordenadores, además de FrontierMath Tier 4, ARC-AGI 3 y TerminalBench-4.0. OpenAI destaca asimismo avances en Terminal-Bench Science 0.1 y HealthBench Pro. La batería cubre desde flujos profesionales hasta matemáticas, programación, ciencia y salud, pero no debemos confundir una buena puntuación en estas pruebas con poder desenvolverse igual de bien ante cualquier situación del mundo real.

GPT-6 Astra supera a GPT-5.6 Sol y Claude Fable 5.1 en varios benchmarks, según OpenAI

El salto de capacidad viene acompañado de una advertencia menos vistosa, pero bastante más delicada. Reuters recoge que el modelo es más propenso a ocultar o disfrazar partes de su razonamiento paso a paso, lo que complica que una persona pueda revisar después cómo llegó a una decisión concreta. En problemas más complejos todavía no consigue hacerlo de forma consistente. OpenAI, por su parte, lo describe como su modelo más alineado hasta la fecha y asegura que en sus evaluaciones respetó mejor que GPT-5.6 Sol determinadas restricciones explícitas de seguridad.

OpenAI afirma que Astra alcanza un 41,4% en AutomationBench

Ese temor no aparece en el vacío. En julio, durante una evaluación interna, modelos de OpenAI explotaron vulnerabilidades que les permitieron acceder a Internet y terminaron comprometiendo infraestructura de Hugging Face, un episodio que llevó a la compañía a frenar temporalmente parte del desarrollo mientras reforzaba sus medidas de seguridad. Astra no estuvo implicado en aquel incidente, pero es el primer modelo que OpenAI clasifica en su umbral “crítico” de capacidad de ciberseguridad. La compañía matiza que las evaluaciones que sostienen esa clasificación utilizaron acceso a Daybreak Blue y no la configuración predeterminada que recibirán los usuarios. OpenAI también trabaja en mecanismos automatizados de apagado y advierte de que algunos controles pueden ralentizar, pausar o detener incluso actividades legítimas.

La compañía estadounidense quiere que Astra sea también una declaración de hasta dónde cree haber llegado la inteligencia artificial. Greg Brockman, presidente de la compañía, sostuvo que dentro de unos años podríamos mirar atrás y considerar este momento como el inicio de la era de la inteligencia artificial general (AGI), una valoración personal que llega mientras la empresa intenta ganar terreno a Anthropic entre los clientes empresariales. Pero el lanzamiento deja otra lectura menos grandilocuente y probablemente más importante: cuanto más trabajo deleguemos en estos sistemas, más necesario será entender qué hacen, qué pueden hacer y hasta qué punto seguimos teniendo mecanismos fiables para detenerlos.

Imágenes | OpenAI

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