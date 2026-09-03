Siemens revoluciona la cocina: hornos que memorizan tus recetas, frigoríficos gigantes silenciosos y secado con bomba de calor

En el marco de la feria IFA 2026 en Berlín, Siemens ha presentado su nueva batería de electrodomésticos para el hogar conectado. La firma alemana apuesta por la integración profunda de la Inteligencia Artificial, la conectividad remota a través de Home Connect y un importante salto en eficiencia energética para la cocina y la colada. Estas son las cuatro innovaciones de la firma.

Lavadora-secadora iQ700 con bomba de calor

Integra por primera vez la tecnología por bomba de calor en un formato 2 en 1 estándar (11 kg de lavado y 6 kg de secado). Logra la etiqueta Clase A en el ciclo combinado y reduce un 20% el consumo en la fase de lavado frente al límite de su categoría. Asimismo, añade dosificación automática i-DOS y el sistema gentleDry, que seca a un 40% menos de temperatura para cuidar tejidos delicados. Se pondrá a la venta en primavera de 2027.

Horno inteligente iQ700

La cámara interna de este nuevo horno de Siemens cuenta con reconocimiento de alimentos y va un paso más allá y es capaz de memorizar tus recetas personales. El horno aprende de los pasos de tus platos favoritos para replicar el programa automáticamente en el futuro e incluso gestiona la regeneración de los filtros antipolen de la campana. Este horno estará disponible en octubre de este mismo año.

Campanas inclinadas ultrasilenciosas

La nueva serie iQ700 en modo recirculación emite solo 59 dB (el equivalente a una conversación normal). Dispone de sincronización automática placa-campana y sensores que miden la calidad del aire para autorregular la extracción. Estará disponible a la venta en primavera de 2027.

Frigoríficos Side by Side de baja emisión sonora

Soluciones de una puerta que, combinadas, ofrecen hasta 736 litros de capacidad (un 15% más en el frigorífico y un 35% más en el congelador). Destacan por su nivel sonoro de apenas 35 dB, cajón hyperFresh 0 °C y sistema total noFrost.

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Imágenes | Siemens

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