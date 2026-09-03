La nueva película bélica de Nicolas Cage provocó una demanda de 105 millones de dólares: primer tráiler de 'Fortitude'

Simon West vuelve a la gran pantalla con un thriller de espionaje ambientado en la Segunda Guerra Mundial y un reparto estelar: 'Fortitude'. El cineasta regresa a este conflicto para centrarse en la conocida Operación Fortitude (de ahí el nombre), la maniobra estratégica con la que los Aliados engañaron a los nazis sobre la ubicación real de su planeada invasión

La película cuenta con un reparto estelar. Entre sus protagonistas figuran Ben Kingsley ('Gandhi'), Michael Sheen ('Good Omens'), Matthew Goode ('Watchmen'), Ron Perlman ('Hellboy'), Alice Eve ('Star Trek: En la oscuridad'), Lukas Haas ('Spider-Noir') y Nicolas Cage ('Leaving Las Vegas'). Suena prometedor, lo suficiente para tentar a alguien y que se acabe llevando una copia de la película de una oficina de Netflix.

Manos largas y una demanda

'Fortitude' se ha producido de forma independiente y, hasta ahora, no tenía distribuidora. En su lugar, el largometraje estaba siendo ofrecido a diversos compradores potenciales, entre ellos Netflix. Para evaluar una posible adquisición, la plataforma de streaming quiso ver la película en sus oficinas de Hollywood, donde acabó siendo robada.

La película lleva siete años en producción con una inversión de 45 millones de dólares. Según una demanda presentada recientemente, tal y como relatan en Filmstarts, el productor asociado Daniel Haido llevó personalmente una copia de la película sin cifrar a la oficina de Netflix en Hollywood el 15 de junio de 2026. Se suponía que los archivos se borrarían tras el visionado interno y que, a continuación, se devolvería el disco duro.

De acuerdo al documento, Netflix visionó la película al día siguiente. Sin embargo, tras varios intentos infructuosos por parte de Haido de recuperar el disco duro, el 25 de junio se descubrió que se habían robado varios soportes de datos de los escritorios de las oficinas de Netflix. Entre ellos, el disco duro en el que se encontraba la copia de 'Fortitude'.

Simon Afram y su productora, Op-Fortitude, demandaron a Netflix ante un tribunal federal de California. La productora reclama una indemnización por daños y perjuicios de al menos 105 millones de dólares por una cuestión sencilla: si la película se filtra, es posible que afecte a la taquilla de la misma, y ninguna distribuidora estaría interesada en ella.

De momento, la cinta todavía no parece haberse filtrado, pero lo que sí está disponible es el primer vistazo oficial gracias al tráiler. Puedes verlo sobre estas líneas.

De qué trata 'Fortitude'

El largometraje está basado en hechos reales: durante la Segunda Guerra Mundial, los oficiales de inteligencia británicos Dudley Clarke y Thomas Argyll "Tar" Robertson idearon una serie de arriesgadas maniobras de distracción para despistar a la cúpula nazi.

Apoyándose en ejércitos ficticios, material bélico simulado y una amplia red de agentes dobles, consiguieron desorientar a la inteligencia enemiga y camuflar los verdaderos planes de invasión de los Aliados.

Entre aquellos espías se encontraba el playboy yugoslavo Dusko Popov. Su peligrosa doble vida se convirtió en una pieza determinante para la misión y, según se cuenta, sirvió más tarde de inspiración a Ian Fleming a la hora de perfilar a su personaje literario más célebre.

Vía | Filmstarts

Imagen | Filmstarts