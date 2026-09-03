Es 2026 y Dyson ha tomado una decisión: ir a por todas y por partida triple para hacerse con el trono del mejor robot aspirador

Si hablamos de aspiradores Dyson, lo que probablemente te venga a la cabeza sean sus modelos inalámbricos o su mítico modelo de trineo. ¿Y robots aspiradores? Pues bueno, sí y no. Como nos contó Will Kerr, VP de nuevos productos de la casa, hace 20 años que lanzaron el primero.

No son el tipo de empresa que bombardea con lanzamientos, pero cinco modelos en 20 años evidencia que aunque haya intención, ha sido tímida: hasta ahora. Dyson quiere tirar la puerta abajo de los robots aspiradores de una vez por todas y meterse de lleno. Y lo hace con una nueva generación llamada "Nurovi" y tres modelos diferentes.

La coyuntura es curiosa en 2026: la mitad de los robots aspiradores son chinos y la histórica marca de referencia del sector (tanto es así que las Roomba llegaron a la metonimia) fue a bancarrota y ya está tan manos chinas. En cuanto a Dyson, este paso adelante tecnológicamente tiene sentido: el Dyson Spot+Scrub AI que probamos hace unas semanas nos dejó con un gran sabor de boca.

Que Dyson haga productos de calidad no es una sorpresa, pero a sus robots aspiradores todavía les faltaba algo para alcanzar el nivel de excelencia habitual de la marca (y esperable, por el segmento de precios en el que se enmarca). Esta nueva gama tiene un nombre diferente a los anteriores: dejó atrás el apellido "360" de los Dyson 360 Heurist o el Dyson 360 Vis Nav y a su último buque insignia ya le puso "AI", pero ahora quiere ir un paso más allá con Nurovi, un acrónimo de Neural Intelligence y Vision que anticipa cómo son sus capacidades avanzadas.

Su buque insignia: Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub

El mejor de los tres es el Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV, un robot que aspira y friega con las mejores tecnologías de la casa. Así, esa visión e interpretación inteligente le sirve para detectar manchas en el suelo y eliminarlas y lo hace con inteligencia artificial y luz ultravioleta. ¿El resultado? Según Dyson, es capaz de identificar casi 200 tipos de sustancias y objetos de la casa. Que vea una mancha es una cosa, pero esa inteligencia le permite insistir en la limpieza hasta eliminarla completamente.

Para limpiar va cargadito hasta los dientes: integra un motor de 30.000 Pa de capacidad de succión para aspirar tanto en suelos duros como en alfombras. Para el fregado ha optado por la solución más efectiva en la actualidad (atendiendo a los resultados): un rodillo húmedo de 12 puntos que va suministrando continuamente agua limpia a 70 °C para acabar con las manchas más duras. Además, con cada rotación se va limpiando a sí mismo.

Este rodillo es de microfibra y es capaz de extenderse hasta 40 mm para llegar mejor a los bordes, como ya hemos visto en otras marcas. La base, con diseño peculiar con tres columnas diferenciadas y detalles en su icónico color morado, es un tres en uno: vacía la suciedad del aspirado con tecnología ciclónica sin bolsa (ideal para olvidarse de los recambios), se vacía y se limpia automáticamente tras cada limpieza.

Los hermanos pequeños: Dyson R2 Wash+Dry y Dyson R1 Nurovi Dry

Dyson ha diversificado su cartera de productos para expandirse hacia el cuidado del cabello y ahora también de la boca, con su innovador cepillo de dientes Dyson CameraJet, pero también va a lanzar otros dos robots aspiradores más modestos para otras necesidades y presupuestos.

El mediano de la familia es el Dyson R2 Nurovi Wash+Dry, un robot aspirador fregador que se olvida del rodillo de los buques insignia en favor de unas originales mopas triangulares. Cuando todo el mundo que monta mopas opta por una geometría circular, la empresa británica apuesta por los triángulos por una razón: llegar mejor a las esquinas. Ojo, tiene letra pequeña, no es un triángulo cualquiera, sino que es de Reuleaux, esto es, con anchura constante gracias a su formación a partir de tres arcos circulares. Este sistema también emplea agua caliente a 75 °C para limpiar mejor.

El brazo extensible del cepillo lateral de los R1 y R2. Dyson

Para aspirar usa un cepillo de cerdas con succión mecánica que optimiza con el sistema Twin-capture de Dyson, lo que le permite separar residuos finos de los gruesos, mejorando así la eficiencia. Monta asimismo un sensor para detectar los niveles de polvo y el tipo de suelo en tiempo real, de modo que él solito adapta la potencia de succión y su comportamiento en función del escenario.

¿Que solo quieres aspirar? Entonces el que te interesa es el Dyson R1 Nurovi Dry. Este modelo comparte tecnología con el R2 como el Twin-capture y su nuevo sistema de cepillos laterales rediseñados que se extienden para llegar mejor a las esquinas. Este robot aspirador tiene una capacidad de succión de 21.000 Pascales.

One More Thing...

Después de que el año pasado presentara la Dyson Pencilwash, la compañía ha presentado una segunda generación de su fregona eléctrica, la Dyson W1 PencilWash. Esta nueva versión ha sido rediseñada manteniendo su diseño estilizado y liviano pero añadiendo un rodillo más absorbente y un sistema higiénico de gestión de residuos para mejorar su rendimiento. Además, soluciona uno de los aspectos a mejorar que detectamos en nuestro análisis: la base ahora incorpora tecnología de autolimpieza.

Precio y disponibilidad

Por el momento, Dyson no ha proporcionado fechas de lanzamiento de sus nuevos Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub, Dyson R2 Nurovi Wash+Dry, Dyson R1 Nurovi Dry y Dyson W1 PencilWash ni tampoco sus precios de venta oficiales. Actualizaremos cuando dispongamos de la información.





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