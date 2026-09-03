DJI lanza la serie ROMO 2: tecnología de drones, IA avanzada y un brazo robótico extensible para el hogar

La reconocida marca de drones y cámaras DJI ha dado un paso firme en el sector de la robótica doméstica con el lanzamiento internacional de su nueva gama de robots aspiradores: la serie ROMO 2, compuesta por los modelos ROMO P2 y ROMO A2.

Aprovechando su experiencia en percepción espacial, la firma china traslada tecnologías desarrolladas para sus aeronaves insignia al suelo del hogar, incorporando Inteligencia Artificial de última generación, detección milimétrica de obstáculos y un innovador sistema mecánico de limpieza.

Detección espacial y evitación de obstáculos con IA

El núcleo del ROMO 2 es su avanzado sistema de percepción impulsado por IA, diseñado para interpretar el entorno y tomar decisiones de forma autónoma. El robot distingue entre suciedad seca y líquidos, ajustando su comportamiento en tiempo real (aumenta la succión en alfombras o activa la limpieza focalizada en derrames para no esparcirlos).

Gracias a su tecnología de navegación, detecta objetos de tan solo 2 mm de grosor (como cables o alfombrillas de mascotas) y es capaz de reconocer e ignorar obstáculos transparentes como cristales o espejos.

Está equipado también con un proyector inferior calibrado y con luz de detección nocturna, que le permite identificar suciedad en condiciones de baja luminosidad sin deslumbrar a mascotas o cualquier habitante del hogar.

Brazo robótico de 123° y 36.000 Pa de potencia

En el apartado mecánico, la serie ROMO 2 introduce una estructura adaptativa guiada por un sensor LiDAR integrado. Su brazo robótico de gran alcance ofrece un mecanismo de fregado con oscilación de 123°, lo que le permite ganar 7,8 cm de alcance lateral y profundizar hasta 4,5 cm bajo muebles flotantes.

La potencia de succión que ofrece este nuevo DJI ROMO 2 es de 36.000 Pa, convirtiéndose así en un dispositivo ideal para la limpieza de alfombras, ya que una placa de presión crea un semisellado con la superficie para extraer el polvo incrustado en una sola pasada.

Por otra parte, las patas robóticas del dispositivo le permiten superar desniveles y escalones de hasta 4 cm en un solo nivel (y hasta 8,5 cm en doble nivel). Además, incorpora 32 materiales aislantes y cámaras silenciadoras que reducen la energía acústica hasta en un 85% operando a unos discretos 85 dB en modo silencioso.

Estación autolimpiante y enfoque en la privacidad

La base de recarga e higienización cuenta con una tabla de lavado nanocristalina que evita la acumulación de suciedad mediante cuatro chorros de agua a alta presión y un puerto de succión de 16 mm, prometiendo hasta 365 días de funcionamiento sin mantenimiento manual. Además, soporta carga rápida de 55 W, alcanzando el 100% de la batería en 2,5 horas.

En materia de privacidad, DJI ofrece el modo de datos locales, que permite cortar la conexión de la app a Internet para evitar la sincronización de fotos o mapas con servidores externos, con la opción adicional de desactivar la cámara y el micrófono en cualquier momento.

Disponibilidad y precios

La serie DJI ROMO 2 se encuentra disponible a partir de este mes de septiembre a través de la tienda oficial de DJI y distribuidores autorizados en las siguientes opciones:

DJI ROMO A2 (versión con tanque de agua): desde 1.199 euros.

(versión con tanque de agua): desde 1.199 euros. DJI ROMO P2 (versión con tanque de agua): desde 1.299 euros.

(versión con tanque de agua): desde 1.299 euros. Pack DJI ROMO Limpia Más: desde 1.349 euros.

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