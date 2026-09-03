HUAWEI WATCH GT 7 Series llega con un montón de novedades, 70 euros de descuento y auriculares de regalo

HUAWEI ya ha hecho oficial HUAWEI WATCH GT 7 Series que, una vez más, está formada por dos relojes diferentes que son compatibles tanto con Android como con iOS: uno equilibrado pensado para el día a día y otro, la versión Pro, pensado para los usuarios que buscan un poco más. Vamos a hablaros de sus principales novedades a continuación, pero antes vamos a pararnos en su promo de lanzamiento: ya nos podemos hacer con cualquiera de ellos dos con un buen descuento.

HUAWEI WATCH GT 7 PVP en Huawei (desde) — 229,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ambos relojes llegan con una promo de lanzamiento en la tienda de HUAWEI

Esta promo de lanzamiento que tiene la tienda oficial de HUAWEI se divide en dos partes. La primera de ellas es un descuento directo que podemos aplicar tanto en HUAWEI WATCH GT 7 como en su versión Pro. Para ello, lo único que debemos hacer es aplicar el cupón 'AGT7XS70' a la hora de hacer la compra, lo que nos proporcionará un descuento directo de 70 euros.

La otra parte de la promo es que ambos dispositivos vienen con dos regalos diferentes. El primero de ellos es una correa extra que podemos tener para ir cambiando en el día a día y así darle un toque diferente al reloj. El otro son unos auriculares: unos Freebuds SE4, que tienen cancelación activa de ruido y una autonomía de hasta 50 horas.

Hablemos de precios. HUAWEI WATCH GT 7 llega en dos tamaños diferentes: 41 y 46 milímetros. El dispositivo parte de los 299 euros, pero con el cupón que os indicamos unas líneas más arriba nos podemos hacer con él desde 229 euros. Por otro lado, HUAWEI WATCH GT 7 Pro llega en un único tamaño (de 46 milímetros) a un precio que parte de los 429 euros, pero con el mismo cupón se queda en 359 euros.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro PVP en Huawei (desde) — 359,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Estas son las principales novedades de HUAWEI WATCH GT 7 Series

Lo primero a destacar de HUAWEI WATCH GT 7 Series es su nuevo sistema de correa, llamado 'HUAWEI EasyCross'. Se trata de un rediseño que cambia el típico cierre por uno que hace que sea más fácil de colocar y ajustar, especialmente con una sola mano. Con él, lo que se busca es eliminar ese molesto exceso de correa que queda libre después del cierre y lograr un ajuste más estable a la hora de hacer ejercicio, así como que el reloj se enganche menos con la ropa o mochilas.

Otra novedad de ambos dispositivos es que son los primeros relojes con un modo específico para esquí indoor. Con él, se pueden registrar datos como la pendiente o la velocidad (tanto media como máxima) a la vez que la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno en sangre. ¿Te gusta más el esquí al aire libre? Los relojes son capaces de acceder a información de más de 3.000 estaciones de esquí con su correspondiente leyenda y nivel de dificultad.

A nivel de funciones, ambos relojes estrenan un nuevo sensor IMU que, unido a HUAWEI TruSense, hará que HUAWEI WATCH GT 7 Series registre datos de forma más precisa y detallada, tanto a nivel deportivo como en el seguimiento de sueño, nutrición e incluso bienestar emocional.

HUAWEI también ha montado en ambos relojes una nueva batería que utiliza silicio-carbono, por lo que se consigue una mayor densidad energética sin que eso implique aumentar el tamaño o grosor del cuerpo del reloj. Con ella, la compañía promete una autonomía de hasta 14 días para el modelo de 41 milímetros y hasta 21 días para los que tienen 46 milímetros.

Todo lo anterior está presente en HUAWEI WATCH GT 7 Series, pero hablemos de lo que trae en exclusiva HUAWEI WATCH GT 7 Pro. A su bisel de cerámica nanocristalina hay que sumarle que es el único de los dos que permite hacer un electrocardiograma (ECG), además de que cuenta con funciones avanzadas para golf y ciclismo.

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Imágenes | HUAWEI

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