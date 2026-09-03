El Lefant M210 Omni pasa de más de 810 a 229 euros: un robot aspirador con 20.000 Pa de potencia que apenas necesita mantenimiento

Un robot aspirador es uno de los mejores dispositivos para ayudarnos a la limpieza del hogar, especialmente si necesita poco mantenimiento (lo que hace que apenas tengamos que hacer nada). Si estás buscando uno así, puede que te encaje muy bien el Lefant M210 Omni, un dispositivo compacto con una gran potencia de succión que está muy rebajado en Amazon: pasa de 810,72 a 229,49 euros si usamos el código 'G8TVAMYV'. Eso sí, solo hasta el próximo 13 de septiembre.

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Un robot compacto con 20.000 Pa de potencia

Este es uno de los múltiples robots aspiradores que podemos encontrar en la tienda que tiene Lefant dentro de Amazon. Este M210 Omni es un robot aspirador que destaca por varias cosas, como por su diseño. Es compacto (mide 85 mm de alto y 280 mm de diámetro), lo que le va a permitir meterse por huecos estrechos por donde otros robots no caben. También debajo de muebles o camas, por lo que podrá limpiar la gran mayoría del suelo de casa.

Además, es un robot con una gran potencia de succión: llega hasta los 20.000 Pa. Esta cifra tan alta va a hacer que el robot sea capaz de recoger suciedad, polvo o pelos de mascota de suelos de todo tipo e incluso de alfombras. Hablando de pelos, además, cabe señalar que el mismo cuenta con un sistema de aspiración que evita que el pelo se vaya enrollando en el cepillo central, algo molesto que obliga al usuario a retirar manualmente el enredo. También cuenta con dos cepillos laterales que irán conduciendo la suciedad hasta la zona de aspiración.

Su sistema de fregado es uno de sus puntos más destacados. El rodillo que monta, que es de 20 centímetros, gira muy rápido, ejerciendo a la vez una presión de 15 N. Esto se traduce en que será capaz de eliminar incluso esas manchas resistentes y duras que nos exigirían raspar con fuerza a mano. Además, el propio robot aspirador irá retirando el agua sucia después de fregar.

Como ya adelantábamos al principio del artículo, este M210 Omni también es un robot que exige poco mantenimiento. Cuenta con una base de autovaciado que tiene un depósito de 2,4 litros de agua limpia y uno de 1,5 litros para el agua sucia. Una vez que el robot llega a esta, será la propia base la que retire el agua sucia y la rellene a la vez que lava el rodillo (y lo seca con aire). El depósito para el polvo, que es de 800 ml, es reutilizable (lo que elimina la necesidad de ir comprando bolsas desechables) y almacena suciedad hasta dos semanas.

Para terminar, cabe destacar su sistema de detección de obstáculos. Combina una serie de sensores y un campo de detección de 190 grados para que el robot vaya identificando todo tipo de obstáculos, como muebles, patas de sillas u objetos en el suelo. De esta forma, podrá ir modificando su trayectoria sin necesidad de ir dando cabezazos. Esto combina muy bien con su diseño compacto, puesto que le facilita el guiado a través de los huecos estrechos.

En definitiva, es un robot aspirador muy completo y que necesita muy poco mantenimiento, ideal para todo tipo de hogares (especialmente si tienes mascotas en casa). Una gran compra ahora que podemos comprarlo por 229,49 euros si usamos el código 'G8TVAMYV'.

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Imágenes | Lefant

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