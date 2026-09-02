Qué tiene el canto de los pájaros para relajarnos tanto: la ciencia acaba de descifrar la "fórmula acústica" exacta

Caminar por un parque y escuchar el canto de los pájaros es algo que a muchos nos gusta y nos llega a relajar. Pero esta es una idea que todos hemos interiorizado, pero hasta ahora la ciencia no había diseccionado exactamente qué características acústicas hacen que un trino nos resulte agradable al oído, y más importante aún, cómo impacta eso de forma medible a nuestra salud.

Se ha investigado. Aquí un reciente estudio publicado en la revista Frontiers in Bird Science ha puesto números concretos a esta experiencia. Y para ello expusieron a 84 participantes a 123 vocalizaciones de aves comunes y cruzaron las puntuaciones que le daban según lo agradable que era con mediciones objetivas del sonido como la amplitud, la frecuencia, complejidad y el ancho de banda.

La "receta acústica". Aquí el análisis de lo datos apuntó a un patrón bastante claro sobre lo que el cerebro interpreta como un sonido placentero. Y es que los cantos mejor valorados comparten un conjunto de características físicas que son muy específicas y que se resumen en tres puntos básicos:

Ancho de banda estrecho y frecuencias más altas.

Mayor complejidad en la estructura del canto.

Volumen relativamente bajo.

Pero aquí no se quedaron los investigadores, que, tras seguir indagando en este análisis, vieron que los cantos que más nos gustan evitan deliberadamente un rango de frecuencias donde el oído humano es extremadamente sensible, lo que evita que el sonido resulte estridente o alarmante.

Las especies favoritas. Si aplicamos estos datos a concretar los pájaros que más agradables nos suenan, podemos ver que el mirlo común se corona como el ave con el canto más agradable de la muestra. En el extremo opuesto, las vocalizaciones del búho campestre o la lechuza de campanario registraron las peores puntuaciones entre la muestra de participantes.

Pero curiosamente, el estudio demostró que tener un mayor conocimiento experto en ornitología no influye en estas valoraciones, puesto que la preferencia acústica parece ser una respuesta humana transversal, asociada únicamente a una simpatía general hacia las aves.

La fisiología. La importancia de descifrar qué cantos nos resultan agradables radica en los efectos fisiológicos que desencadenan, puesto que este mismo grupo demostró empíricamente que la experiencia en la naturaleza no funciona igual si ignoramos el entorno sonoro que tenemos.

Aquí, en un experimento controlado durante un paseo por un jardín botánico, los investigadores dividieron a los sujetos en grupos. Aquellos a los que se les pidió que prestaran atención activa al canto de los pájaros mostraron una reducción mucho más pronunciada en los niveles de la hormona del estrés, así como caídas significativas en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, en comparación con quienes simplemente caminaron.

Imágenes | Tibor Szabo

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