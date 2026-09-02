Llevamos décadas buscando lunas fuera del Sistema Solar: estos chilenos están convencidos de que han encontrado una

En nuestro sistema solar se conocen más de 400 lunas que orbitan alrededor de planetas. Si además tenemos en cuenta las que giran en torno a planetas enanos o asteroides, conocemos casi 1.000 satélites. Sin embargo, hasta el momento, no hay una evidencia clara de la existencia de lunas más allá de nuestro vecindario. Si bien se conocen más de 6.000 exoplanetas, no se ha encontrado ninguna luna orbitándolos. Ahora bien, ¿significa eso que no existen lunas fuera de nuestro sistema planetario? No necesariamente. Lo más probable es que sí las haya, pero hasta ahora no las hayamos podido encontrar. Por eso es tan interesante el hallazgo que hizo recientemente un equipo de científicos de la Universidad Diego Portales de Chile. De momento, es la descripción más sólida de la que podría ser la primera luna fuera de nuestro sistema solar. Hace unos meses se encontró otra, pero las pruebas son mucho más contundentes en este caso.

La enana marrón de la discordia. El hallazgo se ha hecho en el sistema CD-35 2722, formado por una pequeña estrella tipo M y una enana marrón girando a su alrededor. Las enanas marrones son objetos difíciles de explicar, ya que están a medio camino entre una estrella y un planeta. Por eso, cuando estos científicos detectaron lo que parecía ser la prueba de un objeto girando a su alrededor, se sintieron emocionados y confusos. Podrían estar por fin ante el descubrimiento de una luna fuera del sistema solar, ¿pero sigue pudiendo considerarse una luna si gira alrededor de una enana marrón?

A medio camino. Una estrella cuenta con suficiente energía interna para poder fusionar átomos de hidrógeno en helio, generando aún más energía en el proceso. En cambio, un planeta no puede llevar a cabo este proceso, por lo que necesita recibir la energía de alguna estrella cercana o la que se generó en su interior durante su formación. Las enanas marrones están entre medias porque no son capaces de fusionar hidrógeno, pero sí un isótopo del mismo llamado deuterio. En el proceso se genera menos energía, de ahí que estén bastante frías, pero lo cierto es que eso las aleja de poder considerarse planetas.

Bamboleo. Los responsables de este hallazgo estaban estudiando la velocidad radial de la enana marrón cuando vieron una serie de fluctuaciones que solo pudieron explicar con la presencia de un objeto girando a su alrededor. Cuando esto ocurre, el objeto más grande, que en este caso sería la enana marrón, atrae hacia sí al otro objeto, pero la propia enana marrón también se bambolea, acercándose y alejándose hacia un punto desde el que se esté observando. Esto genera cambios en su espectro de emisión, que pueden medirse mediante la técnica de la velocidad radial. Además, mediante el análisis de estos cambios puede calcularse el tamaño del objeto que ha provocado el bamboleo. En este caso se vio que tendría el 90% de la masa de Júpiter y que se mueve en una órbita de 170 días alrededor de la enana marrón.

¿Luna sí o no? La Unión Astronómica Internacional no cuenta con una definición clara sobre lo que es una luna. Por lo tanto, aunque este objeto no gire en torno a un planeta, sino a una enana marrón, podría ser aceptable que se considere una luna. Aun así, por ahora, los responsables del hallazgo lo han calificado como un exosatélite.

Cabe destacar que muchas enanas marrones se encuentran solas en el espacio, mientras que esta gira en torno a una estrella, de modo que tiene un punto extra de parecido a los planetas. Eso le confiere aún más parecido a un satélite.

Una posible exoluna muy peculiar. Algo aún más interesante de todo esto es que la enana marrón tiene una órbita tan excéntrica que la presencia de ese tercer objeto en el sistema debería haber causado mucho caos. Aun así, ahí está. Si ha permanecido a pesar de las dificultades, vale la pena seguir investigando. Parece que sí es una exoluna y lo mejor de todo es que posiblemente sea la primera de muchas.

Imágenes | ESO/M. Kornmesser

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