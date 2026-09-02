Sin ITV, media vuelta: Santa Cruz de Tenerife tiene la ZBE más inesperada, las multas más altas y el calendario más... canario

Las hemos visto excluyentes. Las hemos visto que obligan a estacionar algunos coches en aparcamientos subterráneos. Las hemos visto con controles horarios. Las hemos visto fuera del centro de las ciudades. Y las hemos visto, incluso, que no sirven para nada.

Pero lo que es seguro es que no habíamos visto ninguna zona de bajas emisiones (ZBE) como la de Santa Cruz de Tenerife.

Las ZBE. Desde 2023, todas las ciudades con más de 50.000 habitantes tienen que tener una ZBE que mejore la calidad del aire. Eso, sin embargo, no quiere decir nada. Porque aunque la obligación está sobre la mesa, el Gobierno no diseñó ningún régimen sancionador para castigar a quienes hicieran oídos sordos.

Eso ha llevado a la situación que tenemos ahora. Sí, hay ciudades repartidas por toda España que tienen su propia ZBE pero hay otras que han pasado del tema, asumiendo que implantar restricciones a sus vecinos puede tener un impacto directo en los votos que recibirán en las próximas elecciones.

Mejor ser creativo. Pero además de que no había régimen sancionador, el Gobierno tampoco definió cómo debía ser la ZBE, apuntando a que cada ciudad tiene sus propias particularidades. Eso, ha abierto un abanico de posibilidades enorme.

La ZBE de Sevilla se encuentra en un parque en lugar de el centro de la ciudad al que se puede seguir accediendo sin restricciones.

La ZBE de Bilbao es extraordinariamente pequeña.

La ZBE de Barcelona (que ya estaba activa antes de 2023) tiene su propio horario.

La ZBE de Madrid tiene "zonas de especial protección" dentro de ella que cuentan con sus propias normas.

La ZBE de Ciudad Real es, sencillamente, inexistente pese a que está activa

Y es que, como decíamos, el único objetivo que el Gobierno señalaba es que se mejorara la calidad del aire. Pero tampoco quedaba claro cómo debía medirse esto ni qué sucedía si se incumplía este precepto pese a aplicar nuevas normas. Así, una ciudad puede levantar, por ejemplo, una ZBE en un polígono industrial y dejar entrar hasta el mismo casco histórico de la ciudad a cualquier coche.

Y llega Santa Cruz de Tenerife. Más de tres años después de que sea obligatorio contar con una ZBE, Santa Cruz de Tenerife tiene la suya ya definida. Lo hace en una zona concreta de la ciudad que abarca "casi la totalidad de los barrios de El Toscal y Zona Centro", según leemos en la página web del Ayuntamiento.

Especifican que la medida es una necesidad porque viven más de 16.000 personas en el interior de este espacio pero allí se registran más de 200.000 trayectos diarios en lo que, aseguran, es una de las zonas más concurridas de toda la isla.

Para ello, además de delimitar la zona que puedes ver en este mapa, se prohíbe el acceso a los coches sin etiquetado ambiental cuyos dueños no residan en el interior de este espacio. También hay excepciones (que puedes leer en este documento) para los trabajadores habituales, los transportistas y las personas que tienen que llevar al interior de este espacio a una persona de edad avanzada o con problemas de movilidad, entre otras.

Sin ITV, media vuelta. Hasta aquí, todo normal. Pero entre los requisitos para poder pasar al interior de este espacio, también se señala uno pionero en España: tener la ITV y el seguro en vigor. Y es que, aprovechando las cámaras de entrada y salida de la ZBE, la ciudad puede castigarte si accedes a la misma con la ITV o el seguro caducado.

Explican en AECA-ITV, quienes llevan tiempo pidiendo que se tenga en cuenta esta medida, que la ciudad se convierte en la primera de España en imponer este requisito. Y es que, destacan con razón, que un coche con etiquetado ambiental que no haya cumplido las exigencias de la ITV en materia de emisiones puede ser mucho más contaminante que otro sin dicha pegatina pero con el examen de la ITV en regla.

La nueva medida no impide el acceso a los coches con la ITV caducada si su destino es una estación ITV en el interior pero podrá sancionar por carecer de esta obligación a coches que sí tendrían permitido el acceso. La multa por no haber pasado la ITV es de 200 euros, igual que la de acceder sin autorización a una ZBE. Es decir, en ese caso un acceso incorrecto se saldaría con 400 euros de multa al conductor (200 euros de acceso a la ZBE y 200 euros por no llevar la ITV en regla). En el caso de carecer de seguro, la sanción puede alcanzar los 600 euros.

Sí, pero... Todo esto es la teoría porque, en la práctica... no hay fecha definida para la implantación de la nueva ZBE. Y es que en la web del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sólo se especifica que el periodo de gracia antes de multar será "lo suficientemente largo para que todos entendamos el sistema y nos acostumbremos a su uso".

Si acudimos a la nueva ordenanza de movilidad, entonces comprobamos que las multas no van a llegar mañana... ni a corto plazo. Y es que aquí puedes leer que las multas "serán de aplicación a los 36 meses desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza", aunque los avisos empezarán a llegar a los conductores en año y medio.

Es decir, Santa Cruza de Tenerife es la primera ciudad que recoge una sanción a los conductores que entren a su ZBE con la ITV y/o el seguro caducado. También es la que contempla, por esto mismo, las sanciones de mayor cuantía. Pero al menos no veremos estas hasta dentro de tres años. Es decir, llegará al menos seis años después de que sea obligatoria.

Foto | Mike Peel y Francisco de Frias

En Xataka | Se suponía que a partir del 1 de enero de 2026 los coches sin etiqueta ya no podrían circular por Madrid. Se suponía



