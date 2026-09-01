Hong Kong tiene algo que muchos aeropuertos querrían para sí. No es una nueva terminal: es un gato gigante interactivo

Cuando pensamos en los grandes aeropuertos, es fácil medirlos por pasajeros, terminales o conexiones. Hartsfield-Jackson Atlanta destaca por su enorme volumen de pasajeros, mientras otros, como Changi o Dubái, han convertido parte de la experiencia aeroportuaria en algo que va mucho más allá de esperar frente a una puerta de embarque. Incluso la ampliación del aeropuerto de Lima incorpora un proyecto denominado “Ciudad Aeropuerto”. Hong Kong también ha llevado esa lógica a su aeropuerto, aunque de una forma bastante menos previsible.

La respuesta tiene forma de gato, es naranja y parece haberse quedado dormida en mitad del aeropuerto. La instalación se llama oficialmente ‘A Moment to Purr’ y forma parte de la oferta que el Aeropuerto Internacional de Hong Kong presenta a sus pasajeros. No es una recreación digital ni una de esas imágenes virales que terminan circulando sin contexto: el animal existe físicamente y los viajeros pueden encontrárselo dentro de la terminal.

Un gato de ocho metros en medio del aeropuerto

Las proporciones ayudan a entender por qué cuesta ignorarlo. Según South China Morning Post, la atracción mide unos ocho metros de largo, siete de ancho y 3,5 de alto, unas dimensiones que la convierten en algo bastante más aparatoso que una pieza decorativa convencional. El diseño toma como referencia el concepto de una mascota virtual, pero lo lleva a una escala física difícil de pasar por alto. Además, el animal no permanece completamente inmóvil: sus orejas y su cola se mueven.

Que sea interactivo tiene una explicación bastante concreta. La experiencia se controla desde una pantalla situada junto a la instalación, donde podemos elegir acciones como darle de comer, acariciarlo o jugar con él. El gato responde en tiempo real a esas acciones, acercándose más al concepto de una mascota virtual que al de una escultura convencional. En las redes sociales hay cientos de fotos de viajeros que pudieron hacerse una fotografía y obtuvieron allí mismo un recuerdo personalizado.

El gato, en realidad, no nació con vocación de quedarse. El Aeropuerto Internacional de Hong Kong lo estrenó el 3 de abril de 2026 como parte de su programación de Pascua, con una permanencia anunciada hasta el 2 de mayo. En aquel momento estaba situado en el vestíbulo de llegadas A de la Terminal 1 y todo apuntaba a una instalación estacional más, pensada para acompañar unas semanas concretas del calendario. El detalle interesante llegó después: cuando terminó ese plazo, ‘A Moment to Purr’ no desapareció.

Actualmente, la propia documentación oficial del aeropuerto sigue incluyendo ‘A Moment to Purr’ entre sus propuestas de ocio. La diferencia es que ya no aparece en la Terminal 1, sino en el nivel de llegadas L5 de la Terminal 2, dentro de la zona no restringida y con acceso indicado las 24 horas. Esto quiere decir que la atracción sobrevivió al periodo inicialmente anunciado y acabó teniendo una segunda vida dentro del recinto.

Hay formas muy distintas de conseguir que un aeropuerto sea algo más que un simple punto de salida o llegada. Hong Kong ha terminado sumando una bastante más inesperada: dejar que un gato gigante ocupe un lugar propio dentro de esa experiencia.

Imágenes | Aeropuerto Internacional de Hong Kong (1, 2, 3)

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