Plaud One: los nuevos auriculares inalámbricos con IA y 4G integrado para transcribir y automatizar tareas sin usar el móvil

Plaud, la marca especializada en hardware diseñado para la grabación y proceso de audio mediante Inteligencia Artificial, ha dado el salto al formato de audio personal con el lanzamiento del Plaud One Explorer Edition. A diferencia de sus anteriores grabadores de petaca o tarjeta, este nuevo dispositivo adopta la forma de unos auriculares inalámbricos (utilizables también desde su propio estuche) con una particularidad clave: funcionan de forma totalmente independiente del smartphone gracias a la integración de una eSIM con conectividad 4G LTE.
Un asistente de voz enfocado a la productividad en movilidad
La propuesta del Plaud One busca eliminar la brecha entre las conversaciones en directo (ya sean reuniones presenciales, llamadas o notas de voz sobre la marcha) y la posterior gestión administrativa. El dispositivo registra el audio, lo sube automáticamente a la nube para su transcripción y procesado, y utiliza su motor Plaud Agente para ejecutar tareas directamente en herramientas de trabajo como Gmail, Google Calendar, Notion o Slack.
Entre las funciones principales que permite este flujo de trabajo destacan:
- Generación de documentos y seguimientos: creación automática de borradores de correo electrónico, informes estructurados o notas de reunión listos para editar o enviar nada más finalizar una conversación.
- Automatización mediante "Habilidades": flujos de trabajo personalizables según el perfil profesional para vincular el contexto de las charlas con la programación de eventos o la actualización de bases de datos.
- Procesado continuo: la plataforma acumula contexto entre diferentes reuniones para ofrecer resúmenes de antecedentes o recopilatorios de acuerdos alcanzados en jornadas anteriores.
Todas estas funciones se apoyan en la actualización Plaud App 4.0, que llegará al resto del ecosistema de la marca a finales de año con una interfaz rediseñada.
Precio y disponibilidad
El Plaud One Explorer Edition ya se encuentra disponible para su reserva a través de la web oficial de la marca por 249,90 euros. Las primeras unidades comenzarán a enviarse durante el cuarto trimestre de 2026. Además, la reserva de esta edición inicial incluye 175 euros en créditos para consumir en las funciones de procesamiento e IA dentro de la plataforma.
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⚡ EN RESUMEN: auriculares plaud one explorer edition
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALA SI... Eres un profesional que encadena reuniones presenciales o llamadas de forma continua y necesitan enviar correos de seguimiento, actualizar el CRM o repartir tareas sin perder tiempo tomando notas.
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⛔ NO LA COMPRES SI... Solo buscas unos auriculares para música y ocio y tu prioridad es la calidad de sonido, la cancelación de ruido para viajar o hacer deporte. En ese caso, hay alternativas dedicadas en el mercado por ese precio con mejor apartado acústico.
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