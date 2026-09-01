Plaud One: los nuevos auriculares inalámbricos con IA y 4G integrado para transcribir y automatizar tareas sin usar el móvil

Plaud, la marca especializada en hardware diseñado para la grabación y proceso de audio mediante Inteligencia Artificial, ha dado el salto al formato de audio personal con el lanzamiento del Plaud One Explorer Edition. A diferencia de sus anteriores grabadores de petaca o tarjeta, este nuevo dispositivo adopta la forma de unos auriculares inalámbricos (utilizables también desde su propio estuche) con una particularidad clave: funcionan de forma totalmente independiente del smartphone gracias a la integración de una eSIM con conectividad 4G LTE.

Plaud One Explorer Edition PVP en Plaud — 249,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un asistente de voz enfocado a la productividad en movilidad

La propuesta del Plaud One busca eliminar la brecha entre las conversaciones en directo (ya sean reuniones presenciales, llamadas o notas de voz sobre la marcha) y la posterior gestión administrativa. El dispositivo registra el audio, lo sube automáticamente a la nube para su transcripción y procesado, y utiliza su motor Plaud Agente para ejecutar tareas directamente en herramientas de trabajo como Gmail, Google Calendar, Notion o Slack.

Entre las funciones principales que permite este flujo de trabajo destacan:

Generación de documentos y seguimientos: creación automática de borradores de correo electrónico, informes estructurados o notas de reunión listos para editar o enviar nada más finalizar una conversación.

creación automática de borradores de correo electrónico, informes estructurados o notas de reunión listos para editar o enviar nada más finalizar una conversación. Automatización mediante "Habilidades": flujos de trabajo personalizables según el perfil profesional para vincular el contexto de las charlas con la programación de eventos o la actualización de bases de datos.

flujos de trabajo personalizables según el perfil profesional para vincular el contexto de las charlas con la programación de eventos o la actualización de bases de datos. Procesado continuo: la plataforma acumula contexto entre diferentes reuniones para ofrecer resúmenes de antecedentes o recopilatorios de acuerdos alcanzados en jornadas anteriores.

Todas estas funciones se apoyan en la actualización Plaud App 4.0, que llegará al resto del ecosistema de la marca a finales de año con una interfaz rediseñada.

Precio y disponibilidad

El Plaud One Explorer Edition ya se encuentra disponible para su reserva a través de la web oficial de la marca por 249,90 euros. Las primeras unidades comenzarán a enviarse durante el cuarto trimestre de 2026. Además, la reserva de esta edición inicial incluye 175 euros en créditos para consumir en las funciones de procesamiento e IA dentro de la plataforma.

Plaud One Explorer Edition PVP en Plaud — 249,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

⚡ EN RESUMEN: auriculares plaud one explorer edition ✅ LO MEJOR Independencia total con 4G LTE: al llevar eSIM integrada, graban, procesan y suben datos a la nube sin necesidad de tener el smartphone cerca ni conectarse al Wi-Fi.

al llevar eSIM integrada, graban, procesan y suben datos a la nube sin necesidad de tener el smartphone cerca ni conectarse al Wi-Fi. IA proactiva (Plaud Agent): no se limita a transcribir; ejecuta tareas directamente en tu ecosistema de trabajo redactando borradores en Gmail, agendando eventos en Calendar o creando tareas en Slack y Notion. ❌ LO PEOR Límite de minutos y modelo de suscripción... Aunque la compra incluye un número de minutos mensuales gratuitos (300 min/mes) o créditos iniciales, el uso intensivo de las funciones avanzadas de IA requerirá pasar por caja con un plan de pago.

Aunque la compra incluye un número de minutos mensuales gratuitos (300 min/mes) o créditos iniciales, el uso intensivo de las funciones avanzadas de IA requerirá pasar por caja con un plan de pago. Sin procesamiento en tiempo real... Todo el trabajo de análisis e integración con aplicaciones se realiza por procesado posterior tras subir el audio a la nube, no de forma instantánea mientras hablas. 💡 CÓMPRALA SI... Eres un profesional que encadena reuniones presenciales o llamadas de forma continua y necesitan enviar correos de seguimiento, actualizar el CRM o repartir tareas sin perder tiempo tomando notas. ⛔ NO LA COMPRES SI... Solo buscas unos auriculares para música y ocio y tu prioridad es la calidad de sonido, la cancelación de ruido para viajar o hacer deporte. En ese caso, hay alternativas dedicadas en el mercado por ese precio con mejor apartado acústico.

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