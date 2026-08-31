Alibaba acelera su expansión fuera de China: estrena en Brasil su primera región cloud en Sudamérica

La expansión tecnológica china ya no cabe en la vieja idea de productos fabricados lejos y vendidos barato en medio mundo. En los últimos años hemos visto cómo sus fabricantes de coches han ganado presencia fuera de China y cómo sus modelos de inteligencia artificial han obligado a mirar hacia Pekín, Hangzhou o Shenzhen con otros ojos. El siguiente paso es más estructural para las empresas: llevar centros de datos, servicios en la nube y herramientas de IA allí donde se están digitalizando economías enteras.

Qué ha pasado. Alibaba Cloud ha lanzado en Brasil su primera región cloud en Sudamérica, formada por dos centros de datos pensados para ofrecer infraestructura local a empresas, startups, desarrolladores e instituciones públicas. La nueva región brasileña ya ofrece servicios de computación, almacenamiento, redes, bases de datos y soluciones cloud, y la compañía prevé incorporar también herramientas de IA agéntica para clientes empresariales.

No son solo servidores. Una región cloud no es únicamente un conjunto de máquinas instaladas en un país. En la práctica, supone acercar la capacidad de computación a los clientes que la van a utilizar, reducir tiempos de respuesta, facilitar la residencia local de los datos y mejorar la continuidad de servicio ante fallos. Para una empresa brasileña que quiera ejecutar bases de datos, cargas críticas o herramientas de IA, esa diferencia puede ser importante: los servicios dejan de depender solo de infraestructura lejana y pasan a operar sobre una base física más próxima.

Por qué Brasil. La elección del país no aparece como un movimiento aislado. Allen Guo, responsable de Alibaba Cloud para Latinoamérica y vicepresidente de negocio internacional, ha descrito Brasil como una de las economías digitales más dinámicas del mundo y como un mercado central para la expansión de la compañía en la región. El despliegue llega, además, acompañado de socios locales como Insi, proveedor brasileño de soluciones tecnológicas, y 4Linux, especializada en software de código abierto y servicios tecnológicos empresariales, una vía para acercar su nube y sus capacidades de IA a clientes del país.

Una expansión más amplia. Brasil no llega solo. Alibaba Cloud anunció en 2025 un plan para abrir sus primeros centros de datos en Brasil, Francia y Países Bajos, además de ampliar capacidad en mercados como México, Japón, Corea del Sur, Malasia y Dubái. La secuencia ya tiene hitos claros: México abrió el camino latinoamericano en 2025, Francia reforzó la presencia europea en 2026 y Brasil incorpora ahora Sudamérica. Detrás está el compromiso de invertir al menos 380.000 millones de yuanes (unos 48.627 millones de euros) en cloud e infraestructura de IA durante tres años.

Europa también cuenta. En el continente, la propuesta de la compañía china se mueve alrededor de cuestiones especialmente sensibles para las empresas: privacidad, cumplimiento normativo, soberanía de datos, continuidad de servicio y herramientas de IA integradas en la nube. Esa lectura ayuda a entender Brasil con más precisión: no hablamos solo de abrir capacidad fuera de China, sino de competir en mercados donde la infraestructura digital debe ganarse también la confianza de clientes y reguladores.

El nuevo mapa chino. La apertura brasileña deja una lectura clara: las tecnológicas chinas ya no compiten fuera de casa solo con tiendas online, dispositivos, aplicaciones o coches eléctricos. También quieren estar en la infraestructura que empresas e instituciones usan para mover datos, ejecutar modelos y desplegar servicios de IA. Alibaba Cloud acaba de sumar Sudamérica a ese mapa con Brasil como primera región, pero el alcance real habrá que medirlo con el tiempo.

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