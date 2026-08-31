Cuando Microsoft miró lo que gastaba cada empleado en IA descubrió algo: alguien había quemado 28.000 dólares en un mes

A principios de año empezó a surgir una idea en Silicon Valley, la de que cuantos más tokens de IA consumía un trabajador, más productivo estaba siendo. La tendencia, que se bautizó como tokenmaxxing, se arraigó tanto que llegaron a surgir competiciones internas en las empresas para ver quién estaba consumiendo más tokens y, por tanto, gastando más. Ya sabemos quién es el ganador en Microsoft.

Qué ha pasado. Microsoft tiene un documento interno en el que los empleados anotan voluntariamente sus aumentos de sueldo, bonificaciones y acciones. Según informan en Business Insider, este año Microsoft añadió una nueva columna llamada "uso mensual de IA" en la que podían registrar el gasto en dólares de los últimos 28 días. En total, unos 350 empleados habían compartido ese dato en el documento, pero hubo uno que destacó sobre el resto y se coronó como el rey del token.

1.000 dólares al día. La media de gasto entre los empleados que decidieron compartir ese dato estaba en unos 300 dólares. Tres cifras, bueno, bien. El problema vino con un empleado del departamento de Soluciones para Clientes y Socios de Microsoft, quien había gastado 28.000 dólares en un periodo de 28 días, es decir, 1.000 dólares al día. Ahí es nada.

Según Gadget Review, el uso de tokens era muy variado y hubo más que superaron los 10.000 dólares, mientras que otros estaban en sólo dos cifras, a veces incluso siendo del mismo departamento.

Frenad un poco. No sabemos si está relacionado con este caso concreto, pero a principios de agosto el vicepresidente ejecutivo de la división CoreAI, Jay Parikh, envió un correo a los empleados en el que les decía que "debemos ser conscientes de cómo utilizamos los tokens" y que "No buscamos maximizar el uso de tokens". No fue un simple aviso, Parikh dejó muy claro que la compañía iba a controlar gasto de tokens "con la misma disciplina que aplicamos a todos los demás recursos críticos". Además, avisó de que la empresa dejaría de usar GPT 5.6 Sol por un modelo que consumiera menos tokens.

Tratando de contener el gasto. En primavera, las empresas abrazaron con entusiasmo el tokenmaxxing, provocando que algunos empleados empezaran a malgastarlos sólo por aparecer más arriba en los rankings. La cuestión ya no es sólo que cuesta un dineral, es que la mayoría de esos tokens se estaban malgastando en tareas menores que no generan un valor directo. Hubo empresas que se encontraron con facturas millonarias y rápidamente la tendencia pasó a lo contrario: tratar de limitar el gasto. Meta fue una de las que empezó más fuerte y acabó echando el freno porque aquello era insostenible. Incluso se dio el caso de una empresa que quemó 500 millones de dólares en un mes. Al final, el refrán tenía razón: quien mucho corre, pronto para.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Si creías que los precios de tus componentes no podían subir más, ASML tiene malas noticias para ti







