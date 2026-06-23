"El uso de tokens se está poniendo bastante, bastante loco": la fiebre de la IA empieza a pasar factura a las empresas

Ah, los tokens, esas pequeñas unidades de texto que se han convertido en la moneda de cambio en el boom de la IA. Hace unos meses, las empresas de Silicon Valley se lanzaron a los brazos del tokenmaxxing: gastar tokens como si no hubiera un mañana, porque eso significaba que estabas siendo más productivo. Pues bien, ya hay empresas echando el freno porque les está costando un dineral.

La tokenomía. Ya son varias las empresas tecnológicas que están mostrando preocupación porque el gasto en tokens está siendo excesivo y hasta han empezado a introducir límites de uso para controlarlo. Mientras tanto, cuentan en Wired que otras como 8x8 y Baseball Lifestyle 101 siguen con el grifo abierto, aunque con matices, como que el uso de modelos más caros debe justificarse. Es la nueva obsesión del sector: tokenomics, que podríamos traducir por tokenomía o, si queremos ser más claros, economía de los tokens.

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Quien mucho corre, pronto para que dice el refrán. Del tokenmaxxing, de repente pasamos al tokenwasting y hay empresas en serios problemas por culpa de este fenómeno, como el de la empresa que gastó "accidentalmente" 500 millones de dólares en Claude en un solo mes. También tenemos el caso de Meta, que pasó de un uso desenfrenado a una política estricta de gestión y racionamiento porque la factura subió a miles de millones anuales o el Royal Bank of Canadá, cuyo uso de tokens ha aumentado un 500% en lo que llevamos de año.

Una preocupación creciente. Hace un año, era raro escuchar la palabra token en una conferencia de resultados, pero hoy está entre las principales preocupaciones financieras de las empresas. Según datos de Wired, en abril y mayo al menos 300 empresas mostraron inquietud sobre la cuestión, mientras que en el mismo periodo del año pasado sólo lo mencionaron 93 empresas. Durante la conferencia de resultados de Cisco, su CEO Chuck Robbins lo dijo muy claro: "El uso de tokens se está poniendo bastante, bastante loco". Detrás de esta afirmación hay precios que fluctúan constantemente y modelos cada vez más más potentes (y también más caros)

De dónde venimos. En marzo de este año, Jensen Huang empezó a hablar de los tokens de IA como un indicador de productividad, llegando a decir que le preocuparía que un ingeniero de alto nivel no gastara, al menos, la mitad de su sueldo en tokens de IA. Lo que le siguió fueron empresas incentivando a sus empleados a consumir más tokens, montando competiciones internas (que algunos amañaban) y una factura que no paraba de aumentar. Lo que estamos viendo ahora es como ese "gasta todo lo que puedas" se está transformando en un "gasta con cabeza". La duda es si en medio de este juego hay alguien midiendo realmente el valor del trabajo que se produce.

Imagen | Xataka con Gemini

En Xataka | Claude está prohibido en China. Eso no ha impedido a los usuarios chinos crear un alucinante mercado negro de tokens



