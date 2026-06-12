Las suscripciones de IA son un chollo insostenible: 200 dólares al mes dan acceso a 14.000 dólares en tokens

La mayoría de los que pagan por usar modelos de IA lo hacen con suscripciones. Aprovechan plataformas como ChatGPT Plus o Claude Pro y acceden con ellas a un bufé libre que a priori parece bastante generoso. Quienes estén en esa modalidad seguramente tengan opiniones divididas: unos dirán que enseguida saltan los límites y otros que no les saltan casi nunca.

Ambos tienen razón.

Suscripciones chollo. La prestigiosa SemiAnalysis ha realizado una investigación de lo más curiosa. Se suscribieron a los planes de suscripción de Anthropic y OpenAI para luego intentar exprimirlos al máximo. La pregunta que querían responder era simple: ¿son realmente rentables, o es mejor pagar por uso con la API? Su conclusión es contundente: esas suscripciones son un absoluto chollo... si se usan bien.

Pagas 200 dólares de tokens, te dan 14.000. La investigación de SemiAnalysis aprovecharon esos planes de suscripción para ejecutar tareas complejas de programación que además se extendían en el tiempo para lograr agotar los límites de uso semanales de cada cuenta. La creencia popular es que estos planes tienen un límite de consumo de unos 2.000 dólares (costando 200). Sin embargo, sus pruebas demostraron que el plan de Anthropic permitió consumir 8.000 dólares mensuales en tokens de la API. En el caso de OpenAI, la cosa fue aún mejor: lograron consumir el equivalente a 14.000 dólares mensuales de tokens. El ahorro es sencillamente asombroso y deja clara una cosa: si aprovechas bien tu suscripción, te está saliendo casi regalada.

La trampa del bufé libre. Las cifras dejan claro que OpenAI y Anthropic están usando el mismo modelo de negocio que el de los gimnasios o los bufés libres de comida: los usuarios que no van o comen poco financian a los que no paran de ir y se ponen las botas. Las tecnológicas están asumiendo pérdidas enormes con los power users de IA que no paran de usar estos planes con agentes autónomos que los exprimen.

Riesgo. Pero ese grupo se equilibra con muchísimos suscriptores que pagan la tarifa plana pero apenas hacen un puñado de preguntas bastante simplonas cada día. Según el analista Ed Zitron, eso es peligroso: basta con que un 25% de los usuarios decidan exprimir esas tasas de uso para que los márgenes de beneficio de estas empresas sea negativo.

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Bajada de precios a la vista. Coincidiendo con el estudio, en The Wall Street Journal indicaban esta semana cómo OpenAI está planteándose entrar en una guerra de precios bajando los de sus suscripciones. Podría así anticiparse a Anthropic —que podría hacer lo propio—, pero para los expertos eso puede acabar mal. Gary Marcus explicaba que OpenAI ya está sobreviviendo a base de crear hype, y una decisión así podría salirles muy mal.

El fantasma de DeepSeek. Esa hipotética de guerra de precios también podría estar motivado por los costes de modelos chinos como DeepSeek, que ofrece buena parte de la capacidad de GPT o Claude, pero a un coste muy inferior. Frente a eso, claro, están las APIs que permiten pago por uso y que tanto Anthropic como OpenAI están forzando cada vez más. Dichas APIs imponen un sobreprecio de entre 40x y 70x el precio de los tokens de las suscripciones según algunos expertos.

Los agentes contra los planes de suscripción. Lo que está amenazando el futuro de estos planes de suscripción son los agentes de IA que son capaces de completar tareas complejas de forma autónoma y en largas sesiones. Estos agentes "queman" millones de tokens rápidamente, y esa es la razón de que tanto OpenAI como Anthropic limiten (o prohíban) el uso de sus suscripciones para usarlos por ejemplo en OpenClaw. Amjad Masad, CEO de Replit, cree que pronto se cerrará el grifo de las suscripciones ante estos costes disparados por la IA agéntica.

La "inteligencia" no para de abaratarse. Pero frente a todas esas realidades que parecen amenazar el fin de las suscripciones de IA, hay un factor que puede contribuir a su subsistencia. Como señalan en SemiAnalysis, las propias leyes del mercado están confirmando que generar tokens es cada vez más barato. La eficiencia mejora y los costes de producir tokens bajan, y podrían hacerlo a tal ritmo que al final el acceso a la IA siga siendo rentable para estos bufés libres.

Las empresas nos están suvencionando la IA. Todo ello lleva a pensar que en muchos casos las empresas de IA están subvencionando el uso de sus modelos. Lo hacen aprovechando ese esquema de que solo unos pocos realmente exprimen los planes de suscripción. La pregunta es, por supuesto, si esta situación tiene fecha de caducidad.

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