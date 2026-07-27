"¿De verdad está pasando esto?": Ryan Gosling cumple su sueño y sustituye a Nicolas Cage en el papel de este superhéroe de Marvel

Ryan Gosling lo deseaba y Marvel lo ha hecho realidad. Tras insistir durante años en que le encantaría interpretar a Ghost Rider (el Motorista Fantasma), el deseo del actor de 'Barbie' finalmente se ha cumplido. Durante la Comic-Con de San Diego, Kevin Feige ha anunciado oficialmente que Ryan Gosling dará vida al célebre motorista demoníaco de Marvel en una nueva película.

Gosling fue invitado a subir al escenario del Hall H, donde, emocionado, dijo "¿De verdad está pasando esto? Es un personaje que llevo soñando con interpretar desde hace muchísimo tiempo". Acto seguido, agregó que "solo un director podía hacer esta película", justo antes de dar paso a Shawn Levy, el director de 'Deadpool y Lobezno'.

Una alianza que viene de lejos

Esta no será la primera vez que Shawn Levy dirija a Ryan Gosling. Ambos ya están trabajando juntos en 'Star Wars: Starfighter', cuyo estreno en cines está previsto para el 27 de mayo del año que viene. Después se volverán a encontrar en 'Ghost Rider', cuyo guion quedará en manos de Jonathan Tropper ('The Adam Project', 'The Wrecking Crew'). La fecha de estreno no está confirmada, pero cabe esperar que se vaya al 2028.

De esta manera, Ryan Gosling el relevo de Nicolas Cage en el papel de Johnny Blaze. Cage interpretó al personaje en 'Ghost Rider: El motorista fantasma' en el año 2007, así como en la secuela 'Ghost Rider: Espíritu de venganza' en el año 2012.

El Ghost Rider de Nicolas Cage

Ambas películas fueron absolutamente destrozadas por la crítica, aunque fueron sorprendentemente rentables. La primera, cuyo presupuesto fue de 110 millones de dólares, tiene un 26% en Rotten Tomatoes, pero recaudó 228,7 millones de dólares. La segunda, a pesar de ser aún peor (un 18%), recaudó 132,5 millones. No generó pérdidas directas, pero sí fue un indicador suficiente para que Sony decidiera vender los derechos del personaje, que acabaron volviendo a Marvel Studios.

Según expuso Kevin Feige en 2013, "cuando un personaje vuelve a nosotros suele ser porque los otros estudios ya no quieren hacer más películas, lo que casi siempre significa que las entregas anteriores no fueron especialmente bien recibidas. Todos tienen potencial, pero no vamos a decir '¡Lo tenemos de vuelta, hagámoslo ya!".

13 años más tarde, tras su paso por la cuarta temporada de 'Agents of SHIELD' y con el cine de superhéroes en horas bajas, parece que sí es el momento. En lo que respecta a Ryan Gosling, el actor se prepara para un futuro dorado en el cine comercial tras los éxitos consecutivos de 'Barbie' y 'El especialista'. El siguiente paso lo dará ya dentro de Disney y en la franquicia Star Wars, otra saga que tampoco pasa por su mejor momento.

Vía | AlloCiné

Imagen | AlloCiné