La A-5 recupera su recta original: Madrid retira el segundo de los tres baipás de las obras de soterramiento

La autovía A-5 recuperará su trazado original este jueves 3 de septiembre por Madrid, a medida que los operarios desmonten el segundo de los tres desvíos provisionales construidos durante las obras de soterramiento. Si vas a conducir entre las calles Los Yébenes y San Manuel notarás que el camino en esos 400 metros de carretera volverá a ser recto sin tener que hacer el zigzag por las obras.

Qué está pasando. Según el Ayuntamiento de Madrid, el desvío provisional cercano a Los Yébenes, uno de los tres desvíos temporales instalados hace aproximadamente un año, se retirará esta semana. Para el cambio, los operarios cortarán el tráfico en horario nocturno entre las 23:00 y las 6:00 horas, desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre, afectando a ambos sentidos de la autovía.

Los equipos irán cerrando un carril cada vez, de modo que al menos un carril por sentido permanezca abierto durante todas las obras. Según apunta el consistorio, El nuevo tramo estará en servicio a partir de las 6:00 horas del 3 de septiembre.

Vuelta ‘casi’ a la normalidad. El Ayuntamiento puso en marcha los desvíos hace un año en los enlaces de Boadilla, Los Yébenes y Batán para mantener el paso por la A-5 mientras los operarios demolían los antiguos pasos subterráneos y proseguían con el soterramiento, unos trabajos que por la zona ya han finalizado, según explica el Ayuntamiento.

Retirada. El desvío de Batán se retiró el 28 de julio, recuperando un tramo recto de 350 metros, según el Ayuntamiento. El siguiente es el de Los Yébenes, que liberará otros 400 metros, y queda un tercer desvío en Boadilla. Con estos cambios se espera que el tráfico mejore y vuelva a su fluidez habitual antes de la imposición de los desvíos.

Soterramiento. La remodelación de la A-5 es una pieza de un proyecto mucho más amplio. Se espera que las obras civiles del túnel concluyan este mes de septiembre. Después de eso, los operarios se centrarán en enlazar el nuevo túnel con la red subterránea de la M-30, que comienza en la avenida de Portugal. Todo indica que la conexión esté operativa a finales de año, según el propio Ayuntamiento.

Y ahora qué. Una vez que el túnel esté completamente conectado, la verdadera transformación comenzará en la superficie, pues el Paseo Verde del Suroeste, un proyecto de 400 millones de euros que abarca 100.000 metros cuadrados y que convertirá la calzada actual en un corredor verde de 3,2 kilómetros, según cuentan desde El Mundo.

El Ayuntamiento lo califica como uno de los proyectos urbanísticos estrella de la ciudad, con la promesa de reducir en un 90 % los más de 80.000 vehículos que actualmente cruzan la superficie a diario y volver a conectar barrios como Lucero, Aluche y Las Águilas, divididos por la autovía desde 1968.

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