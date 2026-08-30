Cómo programar mensajes de WhatsApp en Android e iPhone

Vamos a explicarte cómo programar mensajes en WhatsApp, una función que pronto llegará de forma nativa, pero que de momento solo podemos hacer con otros métodos. De hecho, lo cómodo y arriesgado que resulta hacerlo depende en parte del sistema operativo de tu móvil.

Aquí, mi consejo sería esperar a la función oficial. Pero si es algo que necesitas, te diremos la manera más sencilla de hacerlo tanto en un iPhone como en un Android. Así, podrás valorar hasta qué punto merece la pena complicarte o arriesgarte.

Programa mensajes de WhatsApp en iPhone

Para programar mensajes de WhatsApp en iOS, tienes que entrar en la aplicación de Atajos de tu iPhone. En ella, pulsa en Nueva automatización,y en el momento en el que te pregunten cuándo elige Momento del día y elige la hora y el día. Tras hacerlo, elige Ejecutar inmediatamente para que se haga en esa hora.

Una vez configurada la hora, elige la opción Nueva automatización vacía. En la siguiente pantalla, pulsa en Añadir acción, entra en la lista de aplicaciones y elige WhatsApp.

Dentro de las opciones de programar acciones en WhatsApp a la hora elegida, elige la opción Enviar mensaje. Ahora, simplemente escribe el mensaje que quieras y selecciona los destinatarios, y pulsa en Ok para que la acción quede programada.

En Android puedes usar apps de terceros

Lamentablemente, en Android no tienes ninguna alternativa funcional para programar mensajes de WhatsApp, tendrás que usar apps de terceros. Aquí, antes de nada recordar que no es recomendable usar apps de terceros con WhatsApp, porque les vas a tener que dar permisos de acceso a la aplicación, y podrán ver el contenido y tomar el control.

La aplicación más popular para esta tarea se llama Wasave, y puedes descargarla en Google Play. Esta app no requiere registro, pero como te hemos dicho tendrás que darle muchos permisos para que funcione, incluyendo el acceso a tus contactos y permisos de accesibilidad.

Una vez dentro, verás todos los mensajes programados, que si es la primera vez que la utilizas no será ninguno. En esta pantalla, pulsa sobre el botón + que tienes en la esquina inferior derecha para desplegar las opciones de lo que puedes hacer, y en este menú elige la opción de Programar mensaje que te aparecerá.

Tras una pantalla de explicación sobre cómo funciona que te aparecerá la primera vez y donde sólo tienes que pulsar en Okay para pasarla, irás al menú de configuración del mensaje. En esta pantalla tienes todos los elementos para configurar el mensaje que quieres enviar, y ahora pasamos a decirte qué hace cada una de las opciones que hemos numerado:

1. Ingresar destinatario : Es un buscador que utiliza tu agenda de contactos, y con el que debes elegir a quién quieres mandarle el mensaje de WhatsApp que vas a configurar.

: Es un buscador que utiliza tu agenda de contactos, y con el que debes elegir a quién quieres mandarle el mensaje de WhatsApp que vas a configurar. 2. Calendario : En esta sección puedes pulsar sobre la fecha y la hora a la que quieres mandar el mensaje para configurarlas.

: En esta sección puedes pulsar sobre la fecha y la hora a la que quieres mandar el mensaje para configurarlas. 3. Repetición : Puedes elegir si el mensaje no se repite, o si quieres que se vuelva a enviar de nuevo cada hora, cada día, cada semana, cada mes o cada año.

: Puedes elegir si el mensaje no se repite, o si quieres que se vuelva a enviar de nuevo cada hora, cada día, cada semana, cada mes o cada año. 4. Agregar archivos : Puedes elegir un archivo que quieras adjuntar en el mensaje, aunque para usar la opción necesitarás estar registrado en la aplicación creándote una cuenta.

: Puedes elegir un archivo que quieras adjuntar en el mensaje, aunque para usar la opción necesitarás estar registrado en la aplicación creándote una cuenta. 5. Seleccionar aplicación : Eliges entre enviar un mensaje utilizando WhatsApp o WhatsApp Business, dependiendo de cuál tengas instalada.

: Eliges entre enviar un mensaje utilizando WhatsApp o WhatsApp Business, dependiendo de cuál tengas instalada. 6. Preguntar antes de enviar un mensaje : Si activas esta opción, recibirás una notificación a la hora exacta para decidir si mandar el mensaje o no. Si la desmarcas, el mensaje se envía sin que tengas que confirmar nada.

: Si activas esta opción, recibirás una notificación a la hora exacta para decidir si mandar el mensaje o no. Si la desmarcas, el mensaje se envía sin que tengas que confirmar nada. 7. Escribe un mensaje: En este campo es donde tienes que pulsar para escribir el mensaje que quieras.

Una vez hayas configurado el mensaje a tu gusto, sólo tienes que pulsar en el botón de enviar abajo a la derecha para dejarlo programado a la hora que hayas dicho. En la configuración tienes una opción para que no aparezca como enviado por Wasavi, y ya solo te quedará esperar al envío del mensaje.

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