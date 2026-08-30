Donde antes había vacas y patatas, hoy hay centros de datos: esta ciudad china es la "gasolina" de la IA

Rápido, piensa en cinco ciudades chinas. Seguro que en tu lista no aparece Ulanqab, una ciudad a años luz del patrimonio de Pekín y de la innovación de Shenzhen y sin embargo, de capital importancia para la estrategia tecnológica de China en materia de inteligencia artificial. Normal, Ulanqab es una modesta ciudad de Mongolia Interior que históricamente ha destacado por dos cosas: su ganadería y sus patatas.

El nuevo y colosal centro de datos de Ulanqab. La empresa Envision Group acaba de poner en marcha su Galaxy Campus, un colosal centro de datos de 120.000 metros cuadrados (como 17 campos de fútbol) con capacidad para hasta un millón de aceleradores de IA y más de 2 gigavatios de potencia planificada. Por dar un poco de contexto, según la consultora especializada Epoch AI, sus cifras superan a Colossus 2, el centro de datos de xAI, que ronda los 1,5 gigavatios.

Es la más grande, pero no es la primera y seguro que no será la última: en 2013 Huawei comenzó a construir allí un centro de datos. Cinco años después, Apple anunció sus planes para alojar su servicio iCloud en centros de datos allí. También en 2018 la plataforma china de computación en la nube UCloud comenzó a construir sus propias instalaciones. En 2020 llegó el gigante de los vídeos cortos Kuaishou y otras tantas. Hasta DeepSeek tiene previsto añadir ungigavatio de capacidad de computación en Ulanqab este año. Así hasta sumar 89 acuerdos de centros de datos, 86 de ellos de IA, según cifras del gobierno local.

Por qué allí. ¿Qué tiene Ulanqab para convertirse en el motor que empuja una industria tan tragona energéticamente hablando? Varias cosas importantes: mucho terreno, un clima frío y viento, lo que se traduce en electricidad barata: según el SCMP, el precio del kwh es de unos 0,35 yuanes, menos de la mitad que en las provincias del este.

La zona concentra casi el 10% de los recursos eólicos de China y un tercio de los de Mongolia Interior, según la agencia estatal Xinhua. La guinda del pastel es su clima: con una media de 5 °C, es posible refrigerar los servidores dejándolos a la fresca del exterior. ¿El resultado? Un ratio de eficiencia energética por debajo de 1,15.

Ulanqab está en un lugar recóndito e inhóspito, ideal para los centros de datos. Joowwww

La otra cara del boom: la electricidad. Crecen los centros de datos y con ellos, crece el consumo eléctrico: los centros de datos chinos consumieron 170.000 millones de kWh en 2025, lo que representa un 1,6% del consumo eléctrico nacional, y subiendo. Según Wang Hongzhi, director de la Administración Nacional de Energía, para 2030 se espera que el consumo ascienda a 800.000 millones de kWh, aproximadamente el 6% del consumo de toda China.

Para tratar de corresponder este crecimiento, este año el gobierno chino ha introducido un concepto: la coordinación de la potencia de computación y el suministro de electricidad. O lo que es lo mismo: aunar la generación de electricidad, la capacidad de la red, el almacenamiento de energía y los recursos informáticos para que la energía renovable pudiera utilizarse de forma más eficiente. La red eléctrica, renovada, estable y limpia, sería la base; la red informática actuaría como el 'cerebro' que optimiza su uso; y la red de comunicaciones, como la 'autopista' que conecta todo el sistema.

Construir es una cosa, usar es otra. China está creando una infraestructura tremenda de centros de datos y centrales de energía (renovables o no), pero no toda esa capacidad construida se está aprovechando: según datos de la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recogidos por SCMP, en 2025 solo se utilizó el 36,8% de la capacidad de cómputo inteligente disponible en el país.

Buena parte de la demanda de la IA sigue concentrada en las ciudades del este, lejos de donde se construye estas infraestructuras baratas. Ulanqab quiere solucionarlo con el plan 2026-2028 con el que ya ha pisado el acelerador: tiene como objetivo superar los 200.000 petaflops de capacidad. La zona es conocida por ser la pila de China, con megaplantas solares en el desierto, enormes aerogeneradores o hasta el torio, pero quiere dar un paso al frente: dejar de vender solo electricidad y cómputo para vender directamente tokens de IA.

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