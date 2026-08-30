Nadie sabe quién es Jabaroot, pero es el responsable de la mayor filtración de datos de la inteligencia de Marruecos tras la crisis de Ceuta

Todavía no está claro si es un hacker o un grupo de hackers, pero lo que sí queda claro es que Jabaroot está siendo una pesadilla para la administración marroquí. Y es que hasta el momento ha filtrado numerosos datos, entre ellos registros de la Seguridad Social, archivos judiciales y, más recientemente, los datos personales de decenas de miles de agentes de inteligencia marroquíes.

Qué está pasando. Durante más de un año, un colectivo de hackers que nadie ha podido identificar de forma definitiva aún, y que se rige bajo el nombre de Jabaroot, ha quebrado la seguridad digital de numerosas instituciones marroquíes. Lo interesante de todo es que cada filtración ha llegado en un momento de tensión política, siendo el último caso el de la entrada de migrantes a Ceuta.

Trayectoria. Jabaroot irrumpió en escena el pasado 8 de abril de 2025, publicando en el foro BreachForums y en Telegram para atribuirse un ataque a la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) de Marruecos. Según la empresa de ciberseguridad CybelAngel, la filtración incluía más de 53.000 archivos PDF y dos grandes conjuntos de datos CSV que abarcaban a cerca de dos millones de empleados y casi medio millón de empresas, con salarios, números de identificación y datos bancarios expuestos en su mayoría en texto plano.

El grupo presentó el ataque como una represalia por el hackeo previo de la cuenta de X de la Agencia de Noticias de Argelia, que se había renombrado para hacer referencia a la disputa del Sáhara Occidental, según la propia investigación de CybelAngel.

A partir de ahí, la actividad del grupo se fue intensificando por oleadas. En junio de 2025 se atribuyeron una brecha de seguridad en Tawtik, una plataforma de digitalización notarial de Marruecos, y en la ANCFCC, la agencia nacional del registro de la propiedad, que según informaban por aquel entonces tuvieron que suspender sus servicios y volver a los trámites en papel, tal como publicaba Morocco World News.

Días después de ese altercado, el grupo también afirmó haber accedido a los sistemas del Ministerio de Justicia, alegando tener datos de unos 5.000 magistrados y 35.000 empleados judiciales.

Lo más reciente tuvo lugar hace unos días, cuando Jabaroot se atribuyó la publicación de registros que, según afirmaban, pertenecían a unos 70.000 miembros de los dos principales organismos de seguridad de Marruecos, la DGST (vigilancia del territorio) y la DGSN (policía nacional), bajo el lema “OP_CEUTA”, en referencia directa a la crisis migratoria de Ceuta, según contaban desde Hackmanac y Euronews.

Quién está detrás. En un principio, el grupo se describió a sí mismo como un colectivo de “patriotas argelinos”. Sin embargo, nunca se ha llegado a confirmar esa atribución. Desde El Confidencial comparten la información de la consultora Navakintelligence, la cual planteaba además la teoría de que Jabaroot es en realidad un único exoperativo de inteligencia que actúa por su cuenta, mientras que la empresa de seguridad Zecurion afirmaba en 2025 haber rastreado pistas hasta un ingeniero informático afincado en Alemania que se identifica como tunecino.

Para complicar aún más las cosas, el canal original de Telegram de Jabaroot desapareció en un momento dado y reaparecieron nuevas cuentas con el mismo nombre y con un tono diferente, por lo que se hace muy difícil conocer realmente si todas las filtraciones firmadas como “Jabaroot” proceden de las mismas personas.

Y el giro de Ceuta. Jabaroot calificó los datos del personal de inteligencia como un “regalo para Europa y, en particular, para España”, vinculándolo explícitamente a la crisis migratoria en en Ceuta. El grupo fue más allá al afirmar que posee pruebas de que agentes marroquíes ayudaron a orquestar los cruces a Ceuta, y ha amenazado con publicar la base de datos completa de 70.000 nombres si el conflicto no se resuelve en sus propios términos, según compartían desde Euronews.

Desde Undercode News aseguraban que una afirmación en un foro no equivale a una brecha confirmada, y que el origen de los datos, ya sea a partir de una intrusión en la DGST/DGSN o de fuentes administrativas anteriores ya comprometidas, sigue sin verificar.

Imagen de portada | Generada por IA con Gemini

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