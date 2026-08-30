Los mejores chollos en tecnología de MediaMarkt y El Corte Inglés hoy, 30 de agosto

Se va acabando agosto y toca la vuelta a la rutina. Si quieres equiparte con la mejor tecnología, hemos seleccionado para ti los mejores chollos en MediaMarkt y El Corte Inglés. Estas son las mejores ofertas que hemos encontrado hoy, 30 de agosto.

Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra por 1.319 euros: con pantalla de privacidad de 6,9 pulgadas.

por 1.319 euros: con pantalla de privacidad de 6,9 pulgadas. Smart TV Samsung TQ55QN70HAUXXC por 599 euros: QLED MiniLED de 55 pulgadas.

por 599 euros: QLED MiniLED de 55 pulgadas. Amazon Fire TV Stick 4K Select por 27,99 euros: a caballo entre los modelos HD y 4K.

por 27,99 euros: a caballo entre los modelos HD y 4K. Altavoz Marshall Acton III por 249 euros: con diseño retro y 30 W de potencia.

por 249 euros: con diseño retro y 30 W de potencia. Robot aspirador Dreame L10s Ultra Gen 3 por 379 euros: con hasta 25.000 Pa y casi 4 horas de autonomía.

Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra

Si quieres un móvil de alta gama y con el que hacer buenas fotografías, el Samsung Galaxy S26 Ultra es una de las opciones más acertadas. Su precio habitual es de 1.649 euros, pero ahora en MediaMarkt tiene un descuento del 20% en su versión de 512 GB y puedes llevártelo por 1.319 euros.

Este Samsung Galaxy S26 Ultra está disponible en cuatro colores (negro, azul cielo, violeta y blanco). Cuenta con una pantalla de 6,9 pulgadas y su cerebro es el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Además, funciona bajo el sistema operativo Android 16 y viene con S Pen y destaca por su pantalla de privacidad.

Smart TV Samsung TQ55QN70HAUXXC

Si estás pensando en equipar tu salón con una nueva tele de cara a la temporada otoñal de peli, sofá y manta, este modelo de Samsung es una de las opciones rebajadas en El Corte Inglés. Su PVP habitual es de 899 euros, pero ahora la puedes comprar con un 33% de descuento, por 599 euros.

Se trata de una tele QLED MiniLED de 55 pulgadas con resolución 4K e incorpora un modo específico para fútbol. Funciona bajo el sistema operativo Tizen y en el apartado de conectividad viene con WiFi, Bluetooth y Ethernet.

Amazon Fire TV Stick 4K Select

Agotado en Amazon, ahora puedes comprar en MediaMarkt a precio imbatible este Fire TV Stick 4K Select. El reproductor multimedia económico de Amazon lo es ahora más, ya que está disponible rebajado, por 27,99 euros.

El Fire TV Stick 4K Select se queda a medio camino en cuanto a especificaciones (y precio) entre los modelos HD y 4K. Es capaz de reproducir contenido con resolución 4K y es compatible con formatos HDR10, HDR10+ o HLG. Eso sí, el principal inconveniente es que no permite descargar apps de terceros.

Altavoz Marshall Acton III

Con un precio recomendado de 299 euros, este altavoz retro de Marshall está ahora rebajado en El Corte Inglés a 249 euros. Se trata de la versión en color marrón, perfecta para conseguir un aire vintage en el lugar de casa en el que lo coloques.

Este Marshall Acton III es un altavoz que ofrece un sistema de sonido 2.0 con una potencia de 30 W. Se conecta mediante Bluetooth 5.2 y de su diseño se pueden destacar la botonera superior y el elegante acabado en tono marrón efecto piel.

Robot aspirador Dreame L10s Ultra Gen 3

Si en septiembre, con la vuelta a la rutina, quieres tener tu hogar impoluto y con el mínimo esfuerzo, este robot aspirador de la firma Dreame es uno de los chollos imprescindibles. Ha pasado de costar 499 euros a 379 euros en MediaMarkt.

Este robot aspirador con base de autovaciado ofrece una potencia de succión de hasta 25.000 Pa y sus mopas se elevan cuando pasan por alfombras, para así no mojarlas. En cuanto a su batería, ofrece una autonomía de hasta 231 minutos, tiempo más que suficiente para una limpieza exhaustiva en la gran mayoría de hogares.

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Imágenes | Webedia, Samsung, Marshall, Dreame y Amazon

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