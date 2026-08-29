Así borró un glaciar en solo 7 minutos la frontera entre Nepal y China: el antes y el después, visto por satélite

El pasado miércoles 26 de agosto, la naturaleza nos volvió a recordar su poder: un desprendimiento de hielo y roca en el Himalaya desencadenó una de las peores catástrofes recientes de la humanidad en la frontera entre Nepal y China. Los vídeos que han aparecido en redes hablan solos y las consecuencias, son devastadoras: el balance de personas fallecidas y desaparecidas es sobrecogedor y los edificios y estructuras por donde la riada pasaba quedaban simplemente borrados del mapa.

Un caso concreto: una infraestructura clave para el comercio y el turismo de ambos países, el paso fronterizo de Rasuwagadhi-Gyirong que separa China de Nepal, desapareció en cuestión de siete minutos.

El antes y el después. Las imágenes satelitales de alta resolución proporcionadas por Vantor muestran dos momentos concretos: el paso fronterizo operativo un día cualquiera, más concretamente el 19 de abril, donde se ve el edificio y estructuras aledañas como el parking, un puente sobre un río de aguas turquesas o la carretera de acceso, así como los ríos Trishuli y Kerung (Gyirong) a los lados. Desde el cielo no se aprecia el tamaño de la construcción, pero de frente el edificio es imponente (y tristemente reconocible por los vídeos de la tragedia).

La foto del después data del 27 de agosto y ya no hay nada: solo un valle relleno de barro y escombros donde no queda rastro de ninguna estructura humana, ni edificio, ni carreteras ni por supuesto, suministro eléctrico. La oficina de aduanas de Rasuwagadhi quedó reducida a la nada y los 300 coches que hacían fila fueron arrastrados.

Solo siete minutos de diferencia. Vantortech con Gemini

Cronología de la destrucción. Como explica para CGTN Guo Zhaocheng, director del centro de investigación y monitorización de desastres geológicos del Centro Chino de Prospección Aerogeofísica y Teledetección para Recursos Naturales, el colapso del glaciar comenzó a las 10:52 de la mañana (hora de China) del 26 de agosto en el curso alto del río Chhochen Khola, un afluente del Lhende Khola, en territorio nepalí, aguas arriba de Gyirong Port. El agua, cargada de barro y roca, se llevaba todo lo que había a su paso: tras recorrer casi 20 kilómetros desde allí, llegó a Gyirong Port hacia las 10:59. Es decir, una media de 50 m/s, unos 180 km/h.

Paso fronterizo del puerto de Gyirong

La explicación física. El origen del desastre está en la alta montaña: como explica Guo Zhaocheng, el glaciar colapsó a una altitud de unos 5.140 metros y Gyirong Port está a unos 1.800 metros de altura, por lo que hay un desnivel de casi 3.300 metros a lo largo de esos 20 kilómetros que explica la velocidad extrema del flujo: partió con una energía potencial gravitatoria tremenda.

El experto describe el fenómeno como una "cadena de desastres" en tres fases sucesivas: primero fue alud de hielo en altura, después hubo una transformación en flujo de detritos a alta velocidad y finalmente se convirtió en un alud de barro, que fue lo que llegó al valle. Además, el flujo se retroalimenta: al erosionar el cauce, va aumentando la roca, tierra y agua a su paso, lo que aumenta su capacidad de destrucción. Cada vez más volumen, cada vez más velocidad y a un tiempo que fue visto y no visto, lo que dificulta enormemente activar sistemas de alarma.

No es la primera vez. Guo afirma que el Himalaya posee una geología compleja y un terreno escarpado, pero es que además valle de Gyirong se ve afectado también por glaciares, lagos glaciares y el cambio climático. Una receta para el desastre que no es la primera vez que sucede: en julio de 2025 el desbordamiento de un lago supraglaciar originó una riada que destruyó el mismo punto fronterizo.

...y puede que no sea la última. El riesgo aún no ha terminado. De hecho, ayer se detuvieron las labores de rescate tras observarse que el agua desbordaba una presa natural formada formada por un nuevo lago surgido tras el desastre. Medios estatales chinos citados por CNN ya habían advertido de que la zona de Gyirong sigue expuesta a nuevos deslizamientos, corrimientos de tierra e inundaciones repentinas, con tres días más de lluvia por delante y diques inestables formados por la propia tierra colapsada.





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