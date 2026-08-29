Llevamos años intentando reinventar la rueda, y lo que había que hacer era sustituirla por pelotas de pilates

Siempre me ha parecido curioso el dicho “no vamos a reinventar la rueda”. Se emplea cuando se intenta desarrollar una solución desde cero en lugar de aprovechar una ya probada que existe y funciona bien. Y digo que me parece curioso porque hemos reinventado la rueda en multitud de ocasiones, y seguimos haciéndolo.

Dos ejemplos son las ruedas sin aire y, sobre todo, las soluciones para los vehículos que operan en terrenos como los de Marte. Aunque circulares, su tecnología y diseño no tiene nada que ver con las ruedas que usamos a diario. Y, vale, acepto que, al ser circulares, realmente estamos cambiando los materiales, no reinventando el objeto.

Pero, ¿y si en lugar de hacer ruedas circulares… las hiciéramos esféricas? Pues eso es, precisamente, lo que construyó el ingeniero y YouTuber James Bruton: unas ruedas omnidireccionales que solucionan problemas actuales que tienen las motos y que también serían muy interesantes si se aplican a vehículos como coches y camiones.

Demos la bienvenida a La Rueda II

Para reinventar la rueda, el sistema no debe ser solo una versión mejorada de la original. Como comentaba, las ruedas antipinchazos no son una reinvención por completo, sino una mejora tecnológica. Lo que Bruton ha conseguido sí se podría calificar como una reinvención (aunque le ha costado más de un intento).

¿El motivo? En su prototipo de moto del futuro no sólo tenemos las dos pelotas que hacen contacto con el suelo, sino un sistema de tres mecanismos rotatorios por cada rueda que son las que realmente aplican la fuerza necesaria para mover las bolas y, por consiguiente, el vehículo.

Más que las esferas, la clave del movimiento tan peculiar de este vehículo son unos sistemas que giran en direcciones opuestas y todo el rato se equilibran unas a otras para lograr el movimiento. Cada uno de estos mecanismos está impulsado por un motor eléctrico que transfiere la potencia, pero también introdujo un sistema de autoequilibrado similar al de un Segway.

De este modo, no hace falta apoyarse en el suelo con las piernas cuando el vehículo se detiene, y tampoco es necesario mantener el equilibrio de forma “manual”.

¿Sus ventajas?

Puede ir hacia atrás sin impulsarnos con las piernas.

Tiene desplazamiento lateral.

Puede hacer diagonales y girar sobre su eje. Para un parking, esto es genial.

En el vídeo es muy interesante ver que el ruido que hace es mínimo, que alcanza cierta velocidad y que los mecanismos que giran las bolas están todo el rato trabajando tanto para dar velocidad al vehículo como para mantener el equilibrio.

Más recientemente, el youtuber siguió perfeccionando su mecanismo de engranajes y rodamientos para ver si podía hacer el más difícil todavía: una moto que funcionara con una sola rueda. El manejo sigue siendo complicado, pero parece algo más fácil al tener que estar pendiente únicamente de una rueda:

Imperfecta, pero con potencial

Ahora bien, no es perfecta. En el vídeo podemos ver que el youtuber tiene problemas para ir en línea recta y parece existir una curva de dificultad bastante pronunciada tanto para ir hacia adelante como para tomar una curva. En una situación de carretera, sería algo realmente peligroso porque, además, no tenemos un manillar convencional, sino una barra que se mantiene fija y que controlamos rotando la empuñadura.

También hay un momento en el que acelera más de la cuenta y las bolas salen disparadas. Vaya, que algo así necesitaría su propia licencia para conducir si se llegara a aplicar al mundo real, pero si se solventaran los problemas, se trata de un sistema muy interesante para motos debido al equilibrio automático.

Para coches y camiones tampoco sería una mala idea, ya que podrían aparcar de una forma mucho, muchísimo más sencilla.

Viendo este invento me vino a la cabeza el Audi de la película ‘Yo, Robot’ que tiene ruedas similares y era un prototipo real. También el vídeo del BYD aparcando en paralelo gracias a clavar las ruedas delanteras y hacer que las traseras giren despacio para “derrapar” hasta que el coche quede alineado en el aparcamiento.

¿Adoptaremos algún día ruedas como estas? Pase lo que pase, lo cierto es que es interesante cómo seguimos encontrando nuevas formas de mejorar algo que lleva implantado tantísimos años.

Imágenes | James Bruton

En Xataka | Bridgestone se ha propuesto reinventar literalmente la rueda (y la está probando ya en coches eléctricos)

Una versión de este artículo se publicó en marzo de 2025