Sale a la venta el 4 de septiembre, pero ya puedes reservar el nuevo Galaxy S26 FE con hasta 100 euros de descuento

El próximo 4 de septiembre, sale a la venta oficialmente el nuevo móvil de Samsung, el Galaxy S26 FE, un terminal que pretende ofrecer una experiencia premium a un precio más comedido que el de los móviles de gama alta. Su PVP oficial de salida es de 799 euros, aunque ya hay tiendas en la que puedes reservarlo con descuento.

Por ejemplo, en MediaMarkt, lo puedes conseguir con 100 euros de descuento (699 euros en su versión base de 128 GB) si aplicas el código 'TradeIn100S26FE'. Por otra parte, en Amazon, lo puedes comprar por 749 euros (también en la misma versión de almacenamiento) si haces clic en el cupón de descuento directo que hay disponible antes de añadir el teléfono al carrito de la compra.

Un móvil orientado al público joven y disponible en tres colores

Son pocas las novedades que presenta este nuevo Samsung Galaxy S26 FE frente a su antecesor, tal y como hemos podido analizar en este post en el que lo comparábamos con el Galaxy S25 FE.

La principal diferencia radica en el procesador que monta, que es el Exynos 2500. La pantalla de este nuevo de la firma coreana es de tipo AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz.

En lo que a memoria RAM, esta nueva versión solo está disponible con 8 GB, aunque puedes comprar este móvil con un almacenamiento interno que va desde los 128 GB hasta los 512 GB, ideales para quienes descargan muchas apps o guardan muchas fotos y vídeos.

Su sistema fotográfico está conformado por una triple cámara de 50+8+12 y una frontal de 12 MP. En cuanto al sistema operativo que trae de serie es Android 17 con capa de personalización One UI 9. Por último, se puede destacar que cuenta con protección IP68 y un amplio apartado de conectividad con 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC y GPS.

⚡ EN RESUMEN: oferta para samsung galaxy s26 fe hoy ✅ LO MEJOR Salto en rendimiento y eficiencia: el nuevo procesador gestiona mejor la temperatura y la potencia y ofrece con mayor fluidez las herramientas de inteligencia artificial de Galaxy AI.

el nuevo procesador gestiona mejor la temperatura y la potencia y ofrece con mayor fluidez las herramientas de inteligencia artificial de Galaxy AI. Teleobjetivo óptico real (3x): a diferencia de muchos competidores de su rango que recortan la imagen por software, incluye una lente zoom dedicada de 8 MP con estabilización. ❌ LO PEOR Carga rápida conservadora... Se mantiene anclado en los 25W, necesitando algo más de una hora para completar la carga de la batería.

Se mantiene anclado en los 25W, necesitando algo más de una hora para completar la carga de la batería. Evolución continuista... Las diferencias estéticas y en sensores fotográficos respecto al modelo anterior son mínimas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas la experiencia completa de gama alta de Samsung (pantalla, construcción IP68, cámaras versátiles y actualizaciones durante años) sin pagar el precio de los modelos Ultra. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes ya un Galaxy S25 FE en buen estado, ya que las mejoras no justifican el desembolso de la renovación.

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Imágenes | Samsung

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