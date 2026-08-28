El viernes 4 de septiembre llega a Lidl la solución a la falta de enchufes en patios y terrazas por 15,99 euros

Si contamos con un patio o una terraza relativamente espaciosos y queremos sacarles el máximo partido, probablemente necesitemos algún enchufe a mano. Ya sea para la televisión, algún electrodoméstico pequeño, cargar el teléfono e incluso conectar el portátil para teletrabajar. Todo ello, mientras estamos al aire libre.
Y tanto si nuestro patio o terraza ya cuentan con alguna toma externa (aunque alejada del lugar habitual de uso) como si necesitamos llevar el enchufe desde el interior, llega a Lidl una excelente una solución con la que extender hasta 10 metros y tener a mano dos tomas: este cable alargador con tapa y certificación IP44 por 15,99 euros.
EMOS cable alargador IP44 10 m
Como alternativa, Amazon vende un cable alargador muy parecido en características y precio, con casi 4.000 valoraciones positivas y disponible en tres longitudes:
- Este, por 20,99 euros, de idénticos 10 metros del de Lidl
- Este otro, por 34,29 euros, que sube a los 20 metros
- O este otro, por 42,69 euros, si los anteriores se nos quedan cortos y necesitamos sus 25 metros
Su certificación IP44 es clave para uso en exteriores
En el nuevo folleto de Lidl vemos que este cable alargador de 10 metros con dos tomas llega a las tiendas físicas el próximo viernes, día 4 de septiembre. Aunque ya se encuentra disponible para comprar en su tienda online, si preferimos no esperar. Y tanto este de Lidl como las alternativas de Amazon cuentan con un requisito vital para usarse con seguridad en exteriores: su certificación IP44.
Usar en exteriores una regleta convencional de las que seguramente tendremos por casa puede no ser una buena idea. La humedad ambiental, la condensación del rocío matutino, una posible lluvia o la interacción con animales o insectos pueden derivar en cortocircuitos. Pero estos cables alargadores, al contar con dicha certificación, están protegidos de salpicaduras y agua pulverizada, además de frente a cuerpos sólidos de diámetro superior a un milímetro.
Sin olvidar las tapas abatibles de cierre automático con que vienen las dos tomas de enchufes, que añaden una capa de protección extra mientras no las estamos usando. Todo ello, además, con una potencia máxima de 3.680 W con la que tendremos de sobra para conectar prácticamente cualquier electrodoméstico o dispositivo doméstico sin sobrecargas.
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⚡ EN RESUMEN: cable alargador parkside
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... necesitas llevar tomas eléctricas para tus dispositivos, equipos y electrodomésticos a cualquier rincón de tu patio o terraza
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⛔ NO LO COMPRES SI... ya tienes enchufes repartidos por la zona exterior de tu casa
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