Un fabricante de ensaladas valenciano ha disparado sus beneficios un 23% en solo un año. Hay una palabra que lo explica: Mercadona

Su nombre quizás no te diga nada, pero si sueles comprar en Mercadona y te gustan sus ensaladas envasadas es probable que hayas probado alguno de los productos de Verdifresh. La empresa valenciana, parte del Grupo Foodiverse, es uno de los proveedores de la cadena de Juan Roig, a la que abastece básicamente de comida elaborada a base de verduras y hortalizas. Esta semana su nombre ha acaparado titulares por una razón muy sencilla: en 2025 su facturación se disparó cerca de un 19% hasta rozar los 164 millones de euros, un dato revelador.

Al fin y al cabo el conjunto del sector crece un 10%.

¿Qué ha pasado? Que las cuentas de Verdifresh demuestran que 2025 ha sido un buen año para la empresa. Bastante bueno, de hecho. La compañía valenciana, especializada en ensaladas y vegetales listos para su consumo, cerró el ejercicio con una facturación de 163,7 millones de euros, un 19% más que en 2024.

Ese crecimiento le permitió disparar sus beneficios, que según la información depositada en el Registro Mercantil rozaron los 11,5 millones, un 22,8% más que en 2024. Para los responsables de la empresa esos porcentajes se tradujeron en que el reparto de dividendos se triplicó con respecto al ejercicio anterior.

¿Es importante? Si las cuentas de Verdifresh son noticia es porque tienen una lectura que va más allá del balance de la empresa o su mayor o menor reparto de dividendos. Sus cifras nos hablan del sector de la distribución alimentaria en su conjunto, la pugna entre las cadenas de supermercados e incluso de nuestros hábitos como consumidores, algo que trasciende a Verdifresh o Mercadona.

Al fin y al cabo la empresa valenciana trabaja dos ramas que llevan tiempo destacando por su buen comportamiento: la marca blanca y los alimentos listos para su consumo. La propia Verdifresh reconoce en su web oficial que trabaja con "productos de IV y V gama adaptados a cada mercado", lo que significa que ofrece tanto frutas, vegetales y hortalizas troceadas y envasadas para su consumo (cuarta gama) como platos listos para hincarles el diente (quinta gama).

¿Qué dicen las cifras? Que en España cada vez somos más aficionados a consumir esta clase de productos: ensaladas preparadas y alimentos envasados que incluyen hortalizas, frutas y verduras. A comienzos de 2026 Afhorsfresh, la asociación española de frutas y hortalizas envasadas y listas para consumo, ya reveló que en 2025 sus ventas se habían disparado casi un 10%, una evolución positiva que esperaba mantener en 2026. Traducido en cifras netas, eso se traduce en la comercialización de algo más de 125 millones de kilos.

Verdifresh ha superado con creces ese porcentaje de crecimiento general. Sus últimos datos muestran que en 2025 su facturación se incrementó un 19%, muy por encima del 10% de Afhorsfresh. Los porcentajes deben manejarse con cautela porque los de Afhorfresh hablan de millones de kilos vendidos y los de Verdifresh de millones de euros facturados, un matiz relevante en un contexto marcado por la subida de los precios, pero aún así la diferencia resulta sugerente.

¿Hay más lecturas? Sí. Las cifras de Verdifresh conectan con el aumento general de la demanda de alimentos preparados y listos para su consumo, pero también con otra tendencia que lleva tiempo tomando forma en el retail español: el peso creciente de Mercadona, que ha logrado hacerse con una cuota de negocio que roza el 30%, muy por encima de la del sus competidores. Ese 'boom' de la cadena de Roig se ha trasladado directamente a las cuentas de sus principales proveedores, con los que forma una suerte de "clúster industrial".

De hecho Verdifresh Es solo el último ejemplo de una lista de empresas que surten de mercancías a la cadena valenciana y han visto cómo su facturación se disparaba en los últimos años. Según un análisis realizado por el periódico Cinco Días, en 2024 las ventas de los 20 mayores proveedores de Mercadona superó los 12.000 millones de euros, un 18% más que en 2022. Sus beneficios agregados crecieron un 5%. Esa mayor caja ha llegado acompañada de una 'cara B': un aumento del esfuerzo inversor para reforzar su músculo de producción.

Imágenes | Wikipedia 1 y 2

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