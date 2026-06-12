En España comer se ha convertido en un trámite que debe ser rápido y fácil. Y eso está haciendo de oro a los súper que preparan platos

Cuando de comer se trata los españoles ya no queremos solo platos sabrosos. Queremos tiempo. Queremos flexibilidad. Queremos un surtido que nos permitan elegir. Y a ser posible, queremos todo lo anterior a buen precio. Quien consiga esa cuadratura del círculo tendrá las llaves de un negocio milmillonario. Por lo pronto, los datos de Worldpanel by Numerator revelan que cada vez más gente encuentra esa oferta en la sección de alimentos preparados del súper, que en solo cuatro años ha visto cómo sus ventas aumentaban un 55%.

Lo curioso es que ese porcentaje nos revela mucho más de nosotros como consumidores que del negocio en sí.

La cifra: 55%. El sector de la alimentación lleva tiempo emitiendo señales de que el negocio de la comida preparada está creciendo en España, pero pocas (o ninguna) han sido tan claras como la que acaba de compartir Worldpanel by Numerator. En su informe 'Conveniencia, el súper poder que lo cambia todo', la plataforma especializada en datos y análisis de mercado, ha revelado que las ventas de platos listos para consumo se ha disparado un 55% desde 2022.

Un nombre: Mercadona. Worldpanel no ha aportado datos más detallados de demanda, consumo neto o ingesta per cápita, pero aún así el porcentaje es revelador. Sobre todo porque nos ayuda a entender mejor cómo funciona la demanda de esta clase de productos, cómo se comporta el mercado y quiénes son sus protagonistas. A modo de referencia, Worldpanel calcula que Mercadona acapara "un tercio" del crecimiento anotado en la categoría desde 2020.

No es nada sorprendente si se tiene en cuenta la apuesta que la cadena valenciana ha hecho por su sección 'Listo para comer'. Desde su lanzamiento, en 2018, ha ido expandiéndola por su red de tiendas de España y Portugal hasta sumar a cierre de 2025 casi 1.500 puntos de venta y conquistar gran parte de la demanda.

Si se tiene en cuenta tanto la comida preparada como los precocinados (cremas, pollos envasados o pizza refrigerada, por ejemplo) el año pasado Mercadona ingresó 3.000 millones de euros entre ambos países.

Cambios de hábitos. Que el negocio de la comida preparada esté creciendo tan rápido es solo un reflejo de nuestros propios cambios como consumidores. Compramos distinto a como lo hacían nuestros padres porque también son distintas nuestras prioridades.

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En el mismo estudio Worldpanel revela dos datos que lo prueban. Primero, que el tiempo que dedicamos a cocinar ha ido reduciéndose hasta quedarse en 24,5 minutos al día. Segundo, que el 41% de los consumidores (5% más que en 2020) admite que habitualmente come con prisa, sin tiempo para recrearse.

Son dinámicas que encajan bien con lo que ofrecen las secciones de comida preparada de Mercadona u otras cadenas, como Alcampo, Carrefour o Lidl, y les dan una clara ventaja competitiva frente a los restaurantes tradicionales. Por si eso no fuera suficiente, nuestra forma de alimentarnos parece simplificarse poco a poco: las ocasiones en las que almorzamos con un único plato han aumentado cerca de 5,5% desde 2020. Si hablamos de las cenas ese porcentaje es del 3,3%.

¿Tan importante es? Sí. Mucho. Tanto, de hecho, que lo que está catapultando la venta de platos preparados no es su mayor o menor atractivo, la variedad de la oferta o su aspecto saludable. Cuando los técnicos de Worldpanel preguntaron a los clientes cuál era el factor decisivo que les llevaba a comprar comida precocinada en vez de ir a un bar o restaurante, alrededor de un tercio (28,4%) respondió que el precio. Ese es el factor que con mayor frecuencia inclina la balanza del lado de Mercadona y otras cadenas de supermercados similares. El segundo es la conveniencia.

El 13,4% aseguró que lo que más valora es la rapidez, el 10,4% la posibilidad de aprovechar las visitas al supermercado para realizar otras compras y el 10,1% la flexibilidad de poder consumir la comida cuándo y dónde le venga mejor.

Ese último dato es clave. Aunque en los últimos años varias cadenas de supermercados han empezado a habilitar espacios en sus locales para que la gente pueda comer allí, la mayor parte de los clientes se llevan los platos a casa. Ocurre en el 78% de los casos. Si hablamos de gran consumo en general (no solo de alimentación) el porcentaje de gasto intradoméstico ronda el 71%.

Imagen | Carrefour

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