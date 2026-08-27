Europa acaba de elegir a una empresa española para reforzar su acceso al espacio. PLD Space ya tiene un contrato millonario

Hoy dependemos del espacio para mucho más de lo que solemos ver a simple vista. Comunicaciones, navegación, observación de la Tierra y determinadas capacidades de seguridad y defensa pasan, en mayor o menor medida, por satélites que alguien tiene que poner en órbita. Y ahí aparece una cuestión cada vez más estratégica para Europa: no basta con fabricar satélites, también hay que disponer de medios propios para lanzarlos. En ese esfuerzo por reforzar el acceso autónomo europeo al espacio, una empresa española, PLD Space, acaba de ganar un papel relevante.

El contrato. Ese papel acaba de concretarse a través del European Launcher Challenge, el programa con el que la Agencia Espacial Europea quiere ampliar y diversificar la oferta continental de lanzamiento. La ESA ha firmado con PLD Space un contrato por 158,9 millones de euros que cubre dos líneas de trabajo y estará vinculado al cumplimiento de distintos hitos, por lo que no hablamos de una cantidad que la compañía vaya a recibir de una sola vez.

No es solo el cohete. Hablar de llegar al espacio no significa únicamente disponer de un vehículo capaz de despegar. Un sistema de lanzamiento reúne también la plataforma desde la que opera, las instalaciones para cargar propelentes, la integración de la carga útil, el control de misión, la telemetría y el seguimiento durante el vuelo. Todo ese conjunto es el que permite llevar un satélite desde tierra hasta la órbita prevista. Por eso, cuando Europa busca reforzar sus capacidades propias, lo que necesita son servicios completos de lanzamiento, no simplemente más cohetes.

Ahí entra PLD Space. La compañía española ya superó una primera etapa con MIURA 1, el demostrador suborbital que voló en 2023 y sirvió para validar tecnologías que después alimentarían el desarrollo de MIURA 5. El siguiente salto es mucho mayor: convertir ese aprendizaje en un lanzador orbital capaz de operar comercialmente desde el Centro Espacial de Guayana, en Kourou, donde la firma prepara su infraestructura. MIURA 5, sin embargo, todavía no ha demostrado esa capacidad en vuelo.

Qué compra exactamente la ESA. El acuerdo se divide en dos componentes con funciones distintas. El Componente A contempla servicios de lanzamiento para la ESA y otros clientes institucionales europeos entre 2026 y 2030, mientras que el Componente B está dedicado a demostrar una mejora de las capacidades del servicio, incluida al menos una demostración en vuelo. En el caso de PLD Space, esa evolución de MIURA 5 apunta a transportar más carga y alcanzar un abanico orbital mayor. El European Launcher Challenge exige además a los proveedores demostrar capacidad orbital antes de 2028, por lo que no basta con financiar el desarrollo: también tendrán que probar en vuelo que pueden alcanzar órbita.

La reutilización, en el horizonte. Las mejoras previstas no terminan en aumentar las prestaciones de MIURA 5. PLD Space asegura que parte del desarrollo servirá también para incorporar capacidades de aterrizaje propulsivo y avanzar hacia la reutilización, una línea tecnológica que quiere trasladar después a MIURA Next, su futura familia de lanzadores pesados. La ESA respalda la evolución de MIURA 5 dentro del programa, mientras que esa transferencia hacia MIURA Next forma parte de la hoja de ruta anunciada por la propia empresa.

Una pieza de un tablero mayor. El contrato no convierte a PLD Space en el único proveedor europeo ni garantiza todavía el éxito de MIURA 5, pero sí la coloca dentro de una estrategia más amplia de la ESA para diversificar lanzadores, aumentar la competencia y hacer más robusto el acceso europeo al espacio. Los 158,9 millones de euros respaldan ese camino, aunque la prueba decisiva seguirá llegando en vuelo: la compañía deberá demostrar que puede transformar su desarrollo tecnológico en una capacidad orbital fiable y recurrente.

Imágenes | PLD Space

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