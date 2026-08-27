Bill Gates exige que la IA pague impuestos para blindar empleos: "Creo que deberíamos gravar los tokens de IA y a los robots"

Más allá de los pequeños empleos (casi vocacionales) que Bill Gates contó en su libro biográfico 'Código Fuente: Mis inicios', el millonario tecnológico solo ha tenido dos trabajos en su vida. El primero fue levantar una de las mayores tecnológicas del mundo, y el segundo, repartir la fortuna que le había proporcionado el primer empleo desde la Fundación Gates.

Sin embargo, su trayectoria no le ha impedido mostrar una seria preocupación por el desarrollo de la IA y su impacto en el mercado laboral en un ensayo que ha publicado en su web personal. En él, el magnate habla de empleos que van a desaparecer, de actuar antes de que sea tarde y, sobre todo, de fórmulas que permitan sostener el estado de bienestar de la población cuando el trabajo deje de ser su principal fuente de ingresos.

No es la primera vez que escribe sobre IA. En 2023, Gates comparaba la IA con la llegada de internet. Estaba entusiasmado con sus posibilidades. Sin embargo, el texto que acaba de publicar suena distinto. Menos optimista y más preocupado por el impacto de la IA en un mercado laboral que no parece estar preparado para encajar el golpe.

"Ahora mismo, no nos estamos preparando para ello. No veo indicios de que los líderes, los expertos y las comunidades estén afrontando los desafíos adecuadamente", escribe Gates en su ensayo. "Incluso en las mejores circunstancias, la transición a esta nueva era de la IA será uno de los momentos más turbulentos de la historia de la humanidad".

Empleos que solo pueden hacer personas. Una de las tesis del ensayo de Gates habla de los empleos "Human Reserved. La idea es dejar ciertos empleos fuera del alcance de la IA, aunque la máquina pudiera hacerlos igual o mejor, y que solo puedan ocuparlos personas. Gates pone como ejemplo a los cuidadores de su padre en sus últimos años con alzhéimer. "La atención que [sus cuidadores] brindaron a mi padre fue insustituiblemente humana. Ningún robot podría ni debería haberlo hecho", señalaba el millonario.

Esa reserva tendría motivos económicos, como insertar a trabajadores mayores que ya no tienen tiempo de reorientar su carrera y no encuentran otro empleo. Pero también motivos humanitarios, como que sea una persona y no una IA quien comunique a un paciente que sufre una enfermedad grave. "Podría imaginar que el 40% de los empleos podrían reservarse inicialmente para humanos. Pero ese es el límite máximo al que puedo llegar", declaró Gates a Axios.

La idea que más pesa: que la IA pague impuestos. Sin embargo, el argumento que Gates defiende con más ahínco no es laboral, es fiscal. Y no es la primera vez que lo defiende en público.

El millonario propone cobrar impuestos por los tokens de IA y por los robots, del mismo modo que los pagan los empleados en sus nóminas. "Creo que deberíamos gravar los tokens de IA y a los robots. Ahora mismo, si eres un empleador y contratas a alguien, pagas impuestos sobre la nómina de sus ingresos. Pero si compras un robot, generalmente puedes deducirlo de inmediato como un gasto empresarial", escribe Gates.

Gates denuncia que, el sistema actual, está diseñado para empujar a las empresas a sustituir personas por máquinas por pagar menos impuestos.

Comprar tiempo. Según Gates, el dinero recaudado en ese impuesto podría financiar la reconversión de los empleados que pierdan su trabajo para que puedan adquirir nuevas habilidades en ámbitos en los que sí será necesaria mano de obra humana. Es decir, serviría como balón de oxígeno para evitar que millones de personas caigan en la pobreza mientras reorientan sus carreras.

Gates admite las críticas de algunos economistas, pero cree que vale la pena algo de ineficiencia y pérdida de productividad a cambio de sostener determinados empleos, al menos durante un cierto periodo de transición.

Actuar antes de que suba el paro. Gates insiste en que la ventana para prepararse para ese impacto se cierra y esperar a que la IA se implante en las empresas y deje a los trabajadores sin empleo será un desastre.

El magnate dirige un mensaje a los responsables políticos y económicos: "Tienen la oportunidad de actuar ahora, antes de que el desempleo aumente drásticamente, las comunidades se vean afectadas y la confianza pública se haya erosionado".

El fundador de Microsoft plantea que ningún país puede resolver esto solo por lo que hace un llamamiento a que potencias como EEUU y China trabajen juntas en encontrar una solución global, del mismo modo que se llegó a un consenso (aunque sea de mínimos) en materia de armas nucleares, aviación y protección de la capa de ozono.

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