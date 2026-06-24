Las grandes fortunas de la inteligencia artificial: quién es quién en los nuevos millonarios de la IA

La lista Forbes de Millonarios de 2026 sumó 45 nuevos nombres de millonarios. Lo relevante de estas nuevas incorporaciones es el origen de su fortuna: proviene de empresas relacionadas, de forma directa o indirecta, con el auge de la IA. Lo más sorprendente de esta nueva lista de nuevos millonarios es que, hace solo un año, prácticamente nadie sabía quiénes eran.

En la actualidad, la fortuna conjunta de este grupo de milmillonarios de la IA supera los 2,9 billones de dólares. Si este reducido grupo de visionarios formase un país, sería la quinta economía del mundo.

Jensen Huang: el hombre de las chaquetas de cuero. Jensen Huang comenzó su carrera laboral fregando platos en un Denny's por menos de tres dólares la hora. En 1993 cofundó NVIDIA y durante dos décadas apostó por las GPU para videojuegos. Luego llegó la IA y puso a NVIDIA patas arriba. Todos los modelos del mundo necesitaron sus chips. De repente, NVIDIA se había convertido en el motor principal de una gran industria en expansión y Huang en su principal directivo.

La fortuna de Huang ronda los 166.000 millones de dólares, y NVIDIA vale más de cinco billones en bolsa, lo que la convierte en la empresa más cara del mundo. El 97% del patrimonio del CEO está en acciones de la propia compañía, por lo que su fortuna personal está muy vinculada a que NVIDIA obtenga buenos resultados. Si la fiebre por la IA se enfría, su fortuna se esfumará al mismo ritmo. Pero por ahora, Huang es el único vendedor de palas en la mayor fiebre del oro de la historia tecnológica.

Alexandr Wang: el niño prodigio de Los Álamos. Alexandr Wang era apenas un desconocido hace tres años. Este joven de 29 años nació en el mismo pueblo donde Oppenheimer construyó la bomba atómica. Sus padres eran físicos y el abandonó sus estudios en el MIT en primer año. Con 19 años fundó Scale AI, una empresa que etiqueta datos para entrenar modelos de IA. El trabajo más invisible en el desarrollo de la IA y, según él mismo, el más necesario.

Con 24 años ya era el multimillonario más joven del mundo. Con 28, Meta compró el 49% de Scale AI por 14.300 millones, lo cual le colgó el sambenito de "niño prodigio de la IA". Wang pasó a dirigir la estrategia de IA de Mark Zuckerberg con un objetivo claro: construir la superinteligencia de Meta desde cero. La empresa que lideró ya tiene su primer modelo, llamado Muse Spark. Su alianza con Mark Zuckerberg ha disparado su patrimonio personal, que ahora ronda los 3.200 millones de dólares.

Dario Amodei: el que construye lo que más teme. Dario Amodei era vicepresidente de investigación en OpenAI. Un día decidió que no estaba de acuerdo con las directrices de desarrollo de la IA, considerando que la tecnología que estaba ayudando a crear era peligrosa. Su hermana Daniela tampoco estuvo de acuerdo y ambos renunciaron a sus puestos en la compañía que creó a ChatGPT.

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Juntos fundaron Anthropic, que en mayo de 2026 cerró una ronda de 65.000 millones y alcanzó una valoración de 965.000 millones. Amodei escribió un ensayo de 15.000 palabras donde argumenta que la IA puede curar el cáncer y revertir el cambio climático. Lo escribió mientras diseñaba sistemas de seguridad para que esa misma IA no haga justo lo contrario.

La fortuna personal de Dario ronda los 15.5000 millones de dólares, según Forbes. Amodei se ha hecho millonario construyendo algo que considera una amenaza real…y no es el único.

Sam Altman: el "rara avis" de Silicon Valley. Sam Altman dirige OpenAI desde su fundación junto a Elon Musk. Según contaba Bloomberg, en junio de 2026, la compañía presentó la documentación para su salida a bolsa ante la SEC con una valoración de 852.000 millones. Sin embargo, según sus propias declaraciones, su sueldo anual es de 76.001 dólares. Y no tiene ni una acción de la empresa.

Sus cofundadores acumulan entre 30.000 y 35.000 millones cada uno. El patrimonio personal de Altman ronda los 3.500 millones, gracias a inversiones en Reddit, Stripe o Airbnb que hizo antes de que OpenAI existiera. Construyó la empresa más influyente de la década y se quedó sin parte del pastel. Si fue un error o una jugada calculada de cara a la salida a bolsa, es la pregunta más interesante de toda la industria.

La segunda ola de millonarios ya llegó. Los 45 nuevos multimillonarios que recogía Forbes en su última recopilación de fortunas no son todos de OpenAI o NVIDIA. Hay una segunda oleada de fundadores que aplican la IA a sectores concretos: derecho, medicina, código. La IA para abogados Harvey automatiza la investigación legal con una valoración de 11.000 millones. Mercor recluta con IA y pasó de 100 a 1.000 millones en ingresos en un año. Edwin Chen fundó Surge AI y debutó en Forbes con 18.000 millones. Casi nadie sabe quién es.

El índice Bloomberg documenta 19 nuevos millonarios por la IA solo en el último año, con una riqueza conjunta de 59.300 millones. Ya no hablamos de chips o grandes modelos generales, sino de fundadores de pequeñas startups que han desarrollado herramientas de IA con clientes reales y unas cuentas de resultados que no dejan de crecer.

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Imagen | Scale AI, Brendan Foody, Wikimedia Commons