Si quieres leer algo sobre eclipses que no tenga que ver con gafas o miradores, prueba este mapa interactivo con historias de todas las culturas

Si quieres leer algo sobre eclipses y ya estás harto de recomendaciones sobre gafas homologadas, predicciones meteorológicas o los mejores lugares para verlo, la Sociedad Española de Astronomía tiene la solución: Un Mundo de Eclipses. Se trata de un mapa interactivo en el que aparecen fichas con historias reales relacionadas con eclipses y sucedidas a lo largo de miles de años. Es ideal para amantes de la astronomía, aficionados a la historia o, simplemente, para cualquier persona con curiosidad por estos fenómenos de la naturaleza.

Cómo funciona. Este mapa interactivo mundial contiene puntitos para cada una de las fichas en las que aparecen historias asociadas a distintas civilizaciones, desde la prehistoria hasta nuestros tiempos. Los puntitos siguen un código de colores con el que se hace referencia al periodo en el que sucedió la historia que albergan. Por ejemplo, las historias más antiguas se representan con un punto azul y las más modernas con uno naranja. Las primeras sucedieron entre los años 5000 y 500 antes de Cristo y las más modernas desde 1900 hasta la actualidad. Para leer la historia solo tienes que pulsar encima. Si en un lugar hay varias, se ve un círculo más grande con un número. Debes hacer zoom para poder ver todo el contenido.

Arte en todas sus formas. Las fichas recogen historias relacionadas con arte en todas sus expresiones. Esto va desde la escultura hasta la escritura, pasando por la pintura, el cine y las series, entre otras. Además, hay puntos amarillos que no recogen un periodo histórico concreto, sino historias relacionadas con la etnografía y la cosmovisión. En resumen, se recogen creencias y costumbres de distintas culturas en torno a los eclipses.

Distintos autores. Todas las fichas han sido redactadas por investigadores y astrofísicos internacionales de renombre, por lo que es un trabajo colaborativo y muy bien fundamentado.

Un ejemplo. Como no podía ser de otra manera, he probado el mapa buscando el puntito más cercano a mi ciudad. Se trata de una ficha de color morado, por lo que encierra una historia sucedida entre 1500 y 1800, según el código de colores. En ella se habla de un poema medieval escrito por el poeta judío Samuel ha-Nagid, antes de su muerte en 1056, en al-Andalus. Dentro de la ficha podemos ver una imagen del poema, con datos sobre su ubicación actual, en el Jewish Theological Seminary de Nueva York.

Además, hay información sobre el contexto, el autor y, por supuesto, una descripción del poema, en el que se habla sobre dos eclipses, uno solar y otro lunar, acaecidos muy seguidos, en noviembre de 1044. Si está dentro del periodo de 1500 a 1800 es porque lo que se conserva es una copia manuscrita del poema, datada en el siglo XVI.

Ahora te toca a ti. Lo mejor con estos mapas interactivos no es que te los describan, sino que los uses, así que es tu turno. Encierra tanto contenido que tendrás un buen entretenimiento para amenizar la espera hasta el eclipse. Y también seguirá siendo útil después. Ahora que ya sabes cómo ver el eclipse, aprovecha para disfrutar aprendiendo sobre cómo se han concebido estos fenómenos a lo largo de la historia.

Imagen | SEA

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