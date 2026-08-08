Liquidación de teles en el outlet online de El Corte Inglés con marcas Samsung, Sony y LG

El Corte Inglés suele tener muchos dispositivos reacondicionados en su outlet online, y las teles muchas veces tienen precios muy ajustados. Por este motivo, vamos a hacer un repaso de los mejores chollos que hay ahora mismo disponibles en marcas LG, Samsung y Sony.

Eso sí, cabe mencionar que las teles suelen tener stock muy limitado, por lo que es posible que se agoten muy pronto.

LG OLED G5 por 1.155,15 euros, un televisor OLED con diagonal de 65 pulgadas.

por 1.155,15 euros, un televisor OLED con diagonal de 65 pulgadas. Sony Bravia 8 por 696,15 euros, una tele con panel OLED y una excelente relación calidad-precio.

por 696,15 euros, una tele con panel OLED y una excelente relación calidad-precio. Samsung S93F por 1.189,15 euros, un televisor de la gama alta de la marca con pantalla de 77 pulgadas.

por 1.189,15 euros, un televisor de la gama alta de la marca con pantalla de 77 pulgadas. LG QNED 916QA por 721,65 euros, una smart TV con diagonal de 75 pulgadas.

por 721,65 euros, una smart TV con diagonal de 75 pulgadas. Samsung Neo QLED QN800CT por 1.529,15 euros, una enorme tele con pantalla de 85 pulgadas.

Samsung Neo QLED QN800CT (85 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 1.529,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED G5

El LG OLED G5 es un excelente televisor que ahora mismo destaca sobre todo por su relación calidad-precio, ya que El Corte Inglés lo tiene por 1.155,15 euros. Incorpora un panel OLED de 65 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz a través de VRR, es compatible con Dolby Vision y su sistema de altavoces ofrece una potencia de 60W y compactibilidad con Dolby Atmos.

LG OLED G5 (65 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 1.155,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony Bravia 8

Pero sin duda alguna, el televisor con mejor relación calidad-precio de este listado es el Sony Bravia 8 (XR84), ya que por 696,15 euros se trata de una tele de 55 pulgadas con tecnología de panel OLED. Alcanza una tasa de refresco de 120 Hz, es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos y su sistema operativo es Google TV.

Sony Bravia 8 - XR84 (55 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 696,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung S93F

En cambio, si buscas un televisor con gran diagonal de pantalla, el Samsung S93F ahora mismo se encuentra en El Corte Inglés por 1.189,15 euros. Hablamos de un televisor OLED con pantalla de 77 pulgadas que tiene tratamiento antirreflejos, su tasa de refresco alcanza los 144 Hz y ofrece compatibilidad tanto con HDR10+ como con Dolby Atmos.

LG QNED 916QA

Otro televisor grande es el LG QNED 916QA, que en este caso se encuentra en el outlet online de la tienda por 721,65 euros. Hablamos de un televisor MiniLED con panel QNED y diagonal de 75 pulgadas, su tasa de refresco es de 100 Hz, es compatible con Dolby Vision IQ y también con Dolby Atmos y cuenta con AMD FreeSync para gaming.

LG QNED 916QA (75 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 721,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Neo QLED QN800CT

Por último, si buscas un televisor enorme, el modelo Samsung Neo QLED QN800CT se encuentra ahora mismo por 1.529,15 euros. Este televisor incorpora un panel QLED con diagonal de 85 pulgadas y tasa de refresco de 100 Hz, tiene tratamiento antirreflejos, es compatible con HDR10+ y con Dolby Atmos y viene con modo cine.

Samsung Neo QLED QN800CT (85 pulgadas) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 1.529,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Sony, Samsung, LG

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