¿Qué televisor de menos de 1.000 euros me recomendáis? - Esto es lo que recomendamos

El televisor es uno de nuestros dispositivos qué más vamos a utilizar en nuestra casa, y no es algo que cambiemos cada dos años, sino que solemos mantenerlo durante mucho tiempo. Por eso, comprar una nueva tele es un momento sensible, en el que hay que tener en cuenta para qué la necesitamos, y cuánto podemos gastarnos.

Y precisamente qué televisor le recomendamos nos ha preguntado uno de nuestros lectores en El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.

El xatakero nos pregunta por un televisor para comprar, ya que su tele tiene 10 años y quiere cambiar. Nos explica las nacesidades y su margen de precio para que le aconsejemos algunos modelos. Y es aquí donde nosotros entramos a hacerte recomendaciones basadas en nuestra experiencia.

La pregunta

"Mi consulta es acerca de que televisión comprar. La mía tiene ya 10 años y, aunque sigue funcionando bien, ya empieza a verse algo antigua. No hago un uso intensivo de la tele, pero si juego a la PS5 de vez en cuando y me gustaría aprovechar bien sus gráficos. Con mi tele actual siento que esto no es así.

He visto que las OLED son las mejores, pero para el uso que le doy no justifico gastarme 1000 euros aproximadaamente. ¿Habría alguna alternativa buena en calidad precio para mis necesidades? Respecto al tamaño, sería 55 pulgadas o menos."

La respuesta

"Nuestro compañero Rubén ha sido el encargado de responder a esta pregunta, ya que además de en productividad también es experto en imagen y sonido. Aquí, partiendo del tope de precio que ha dado el usuario ha recomendado algunos modelos que pueden interesarle

Una muy buena opción por menos de 1.000 € es un MiniLED de TCL, y en concreto el TCL C7L, que ofrece un equilibrio muy bueno entre gaming y calidad de imagen. Está de oferta ahora en Amazon y en MediaMarkt por 769 euros. Su precio suele ser de 900 € para arriba, así que es buen momento para comprarla.

Por ese precio te llevas un panel SQD‑MiniLED con buen control de zonas de atenuación (negros bastante profundos para ser LED y poco blooming) y un filtro Quantum Dot que da colores muy vivos. En cine y series rinde muy bien, pero donde destaca es jugando: tiene HDMI 2.1 completo, hasta 144 Hz, ALLM y un input lag muy bajo, así que puedes jugar en 4K a 120 fps sin problema e incluso subir tasa de refresco bajando resolución.

Como matiz, no tiene G‑Sync oficial, pero en la práctica no es algo crítico para la mayoría de usuarios.

En resumen: dentro de ese presupuesto, el TCL C7L te lo recomendamos mucho para gaming, pero también para uso general."

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