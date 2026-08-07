En China no han esperado a que BYD fabricara caravanas. Así que ya hay una nueva moda: trasnformar sus camiones en campers de lujo

El negocio camper ha vivido una transformación. Y es que lo primero que se nos viene a la cabeza son las caravanas tiradas por un coche, las transformaciones de furgonetas o, sencillamente, las autocaravanas. Pero repartido por todo el mundo hemos visto cómo las camperizaciones han ido llegando a nuevso e inesperados vehículos.

Pero vehículos que, por otra parte, tienen todo el sentido del mundo.

Hace solo unos días hablábamos de las camperizaciones de autobuses escolares. Una solución que permite tener gigantescos vehículos para hacer vida en ellos. La moda skoolie trata de tomar un autobús viejo cuyo último viaje apunta al desguace para darle una nueva vida.

Si esta moda ha triunfado en Estados Unidos, en China han optado por todo lo contrario. Coger un vehículo mucho más moderno para camperizarlo y convertirlo en las caravanas más tecnológicas y útiles de la carretera, tal y como explican nuestros compañeros de Motorpasión.

Y hay un buen motivo para ello: tiene todo el sentido.

Un camión que es una caravana

Porque si lo piensas bien, lo atractivo de camperizar una furgoneta es que tiene un amplio espacio en su interior con formas más o menos regulares. Sin embargo, en China han optado por ir un pasito más allá.

Aprovechando pequeñas furgonetas de reparto, como la BYD T5, lo que se ha pido extendiendo en China es reconvertir estos espacios en campers híbridas o eléctricas que llevan todo tipo de comodidades que podríamos encontrar en casa. Y es que, mejor que una furgoneta, un vehículo de este tipo es especialmente cuadrado y aprovechable para guardar cosas en el interior.

Interior de modificaciones de la BYD T5

El origen de esta idea de darle una vida alternativa al camión eléctrico está en el proyecto de un creador de contenido que cuenta su experiencia en el proyecto “Ye Ba Ye Ba”, algo así como “Como salga, salió”. Con él, cuenta, quería hacerse una casa con ruedas sin modificar ningún elemento estructural.

Elegía este vehículo porque parece perfecto para moverse por ciudad en modo eléctrico con su batería LFP de 18,4 kWh pero luego puede viajar sin problemas gracias a su motor de combustión. Además, tiene capacidad para arrastrar hasta 6.500 kg. Pero, sobre todo, por su capacidad para embutir dentro un espacio cerrado.

Y es que la idea de este creador de contenido ha sido genial. Como las superficies son muy planas y rectas, lo que hizo fue montarse una cápsula independiente con todos los accesorios que habitualmente metería en una camper. Luego, esa cápsula es la que ha metido en el interior del camión. El resultado es que tiene una pequeña casa con ruedas. Así, si algún día quiere mover, puede retirarla sin problemas del camión y separar vehículo y "casa".

Es algo similar a lo que haríamos con una furgoneta camperizada pero con la ventaja de que se podría retirar todo el interior llegado el caso y se aprovechan todavía más los espacios. De hecho, aunque BYD no lo ofrece, sí hay compañías como Chengli que se han especializado en modificar la BYD T5, creando incluso atractivas autocaravanas de tres pisos, placas solares y hasta lavadora que no son más que la modificación del camión urbano.

Foto | BYD y Chengli

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