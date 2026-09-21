Aunque Apple ha subido su precio, este iPhone 17 Pro se mantiene igual: una opción más económica que el nuevo iPhone 18 Pro

Con el iPhone 18 Pro en las tiendas, lo normal hubiera sido que empezaran a aflorar poco a poco las ofertas del iPhone 17 Pro. Nada más lejos de la realidad, puesto que Apple ha decidido subir el precio de los iPhone de la anterior generación. El precio oficial del iPhone 17 Pro pasa a ser 1.319 euros, pero todavía estamos a tiempo de comprarlo por bastante menos: concretamente, por 1.179 euros en Amazon (también en PcComponentes y MediaMarkt).

Casi 300 euros de diferencia con respecto al nuevo iPhone 18 Pro

Este precio que podemos encontrar (de momento) en varias tiendas supone 140 euros de descuento con respecto a su nuevo PVP. Si lo comparamos con el nuevo iPhone 18 Pro, entonces estamos hablando de una diferencia de 290 euros, una cifra bastante importante. Es cierto que el nuevo modelo trae algunas mejoras (nuevo procesador, cámara de apertura variable, etc.), pero el iPhone 17 Pro sigue siendo una muy buena opción si buscas gastar lo menos posible.

El iPhone 17 Pro es un gran móvil si estás buscando un teléfono compacto. Tiene una pantalla OLED LTPO de 6,3 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz que es ideal tanto para ver contenido multimedia como para jugar. A nivel de rendimiento, el chip A19 Pro nos va a dar potencia de sobra para cualquier tarea, incluso para los videojuegos más exigentes.

En términos de autonomía, es un móvil que promete hasta 31 horas de reproducción de vídeo. Su sistema de triple cámara, pese a que no tiene la apertura variable del nuevo modelo, es muy versátil tanto para fotografía como para vídeo. Es cierto que sigue haciendo falta una inversión importante por él, pero es un dispositivo longevo que recibirá actualizaciones hasta 2033.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iphone 17 pro ✅ LO MEJOR Uno de los mejores móviles compactos: Si no te gustan los móviles armatostes, el iPhone 17 Pro es una de las mejores opciones que hay actualmente.

Si no te gustan los móviles armatostes, el iPhone 17 Pro es una de las mejores opciones que hay actualmente. Es más económico que el nuevo modelo...: Los casi 300 euros de diferencia entre ambos móviles pueden decantar la balanza para ti si buscas gastar lo mínimo posible. ❌ LO PEOR ...pero sus novedades son interesantes: Aunque es más caro, el iPhone 18 Pro trae mejoras interesantes que te pueden llamar más la atención. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un iPhone compacto y quieres uno actual sin tener que gastar lo que cuesta el nuevo modelo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Te gustan las novedades como la cámara de apertura variable y prefieres esperar a que el iPhone 18 Pro baje de precio.

También te puede interesar

Apple iPhone 16e de 128 GB: Diseñado para Apple Intelligence, Chip A18, autonomía a raudales, cámara Fusion de 48 Mpx, Pantalla Super Retina XDR de 6,1 Pulgadas — Blanco Hoy en Amazon — 589,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Azul Glacial Hoy en Amazon — 1.469,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Apple

En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

En Xataka | iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: estas son las diferencias clave para saber si merece la pena dar el salto de generación