UBTech pone en marcha la mayor fábrica del mundo de robots humanoides que fabrican robots humanoides

China tiene el objetivo de convertirse en la primera potencia mundial y, para lograrlo, los robots son una de sus puntas de lanza. Aquí entran desde los robots especializados para fábricas como los cuadrúpedos para todo tipo de tareas (incluso militares), pero es evidente que las estrellas de esta carrera son los humanoides. UBTech es una de las empresas que va en la vanguardia de esta tecnología y acaba de poner en marcha una fábrica con un ambicioso objetivo.

La fabricación de robots humanoides deja atrás a los prototipos para atacar la producción en masa

La planta. El pasado 12 de septiembre en Liuzhou, Guangxi, la fábrica de UBTech encendió la maquinaria. Según la compañía, y como vemos en Sedaily, es la primera fábrica inteligente del mundo concebida específicamente para una producción anual masiva de robots humanoides y se trata de una planta de 14.000 m2 muy automatizada en la que los robots humanoides participan en el proceso de fabricación de robots humanoides.

La intención es alcanzar una producción anual superior a 10.000 robots industriales y, para conseguirlo, deberán mantener un ritmo de un robot fuera de la línea de montaje cada diez minutos y fabricarán dos tipos de robots:

Cruzr , un modelo de servicio y logística.

, un modelo de servicio y logística. Walker S, un humanoide industrial basado en LLMs diseñado para tareas de manipulación y logística en fábricas.

Humanoides, a currar. Dentro de la línea de montaje, y como si fuera una fábrica de coches, hay una serie de robots muy especializados que son los que están realizando los trabajos de precisión. Si la idea es montar un robot cada diez minutos, la lentitud de los humanoides actuales no permite que sean ellos los que están atornillando (aunque Xiaomi tiene algunos robobecarios apretando tuercas en su factoría de coches), pero UBTech sí ha puesto a dos humanoides a realizar algunas tareas en la fábrica.

El Cruzr Y1 y el Cruzr S2, ambos robots de torso humanoide impulsados por una plataforma con ruedas, son los encargados de la carga, descarga, transporte y apilamiento de materiales. En la etapa final del ensamblaje, son los robots colaborativos los que llevan la batuta gracias a líneas guiadas y manipulación remota.

Una vez el robot abandona la línea de montaje, se somete a más de cuatro horas de pruebas y pasa por un túnel de inspección ed grado automotriz para una evaluación exterior de 360º. Es, en definitiva, como una fábrica de coches, pero para robots. En el siguiente vídeo se pueden ver currando:

Declaración de intenciones. Cuando se da el visto bueno a cada unidad, se transporta a un almacén tridimensional totalmente automatizado que, y de nuevo según la compañía, es el primero de su clase en el mundo. En él, hacinan los robots para conseguir que 112 unidades entren en apenas 65 metros cuadrados, aprovechando el espacio en más de un 50% respecto a un almacén convencional.

Y esto es importante porque nos habla de la escala del proyecto: la fábrica no es una de prototipos, sino de unidades finales. Esa producción estimada de 10.000 unidades anuales indica que quieren formar parte de esa carrera en la que las empresas chinas están apretando el paso. Porque, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, sólo en julio de este año se produjeron 98.677 robots industriales, un 30,2% más que en julio del año anterior. Y, en los primeros seis meses del año, la cifra es de 635.056 unidades, un 28,5% más que en el año anterior.

Si nos centramos en los humanoides, un informe de Morgan Stanley calcula que las compañías chinas fabricaron y vendieron el 97% de todos los robots humanoides del mundo en la primera mitad de 2026. Además, estiman que las 50.000 unidades de este año se multiplicarán para 2030, rondando las 446.000 unidades.

UBTech también está fabricando los U1 Pro. Por lo que sea

Los robots chinos ya han entrado en el primer nivel mundial gracias al gran número de ingenieros, científicos y escenarios de aplicación acumulados en China en los últimos 10 a 20 años. Todo esto ha formado una base de la cadena de suministro muy fuerte, una gran capacidad de fabricación y la fuerza de investigación y desarrollo - Jianxin Pang, vicepresidente de UBTECH

La ventaja china. De momento, estos robots no apuntan al usuario final (aún), sino a un entorno industrial, tiendas, colegios, servicios, restaurantes y hasta empresas de entrega de última milla. Evidentemente, ya hay empresas que hablan de ese objetivo y de cómo la fabricación en masa les permitirá bajar los costes por unidad para poder venderlos a un precio más asequible, y para entender el porqué del acelerón chino, sólo hay que ver su cadena industrial.

Porque la verdadera ventaja de China en robots humanoides no es la tecnología, sino tener todos los componentes necesarios para fabricar un robot a la vuelta de la esquina. Han establecido una cadena de suministros en los que es fácil fabricar componentes complejos en masa gracias a la cercanía de las empresas que fabrican los rodamientos, los chips, las baterías y cualquier otra pieza esencial se encuentran cerca unas de otras, minimizando costes como el del transporte.

El propio vicepresidente de UBTech comentó que hay varios factores que han propiciado esto, como la acumulación de talento estos últimos 20 años, pero gracias sobre todo a una cadena de suministro que es la que permite mantener los costes de producción lo más bajos posible. Es el mismo "secreto" que tiene TSMC para liderar en fabricación de semiconductores, pero lo que está por ver es que todos necesitemos un robot humanoide.

Imágenes | UBTech

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